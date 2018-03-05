Стрельба в кафе на Житомирщине, есть жертвы

На Житомирщине в одном из кафе города Коростень произошел конфликт между группой мужчин, который закончился стрельбой. В результате происшествия два человека получили огнестрельные ранения, один из которых впоследствии умер.

Как сообщает пресс-центр Нацполиции области, 3 марта с промежутком в полчаса правоохранители получили сообщения из больниц, куда привезли жителей райцентра, 1991 и 1995 г.р., с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что инциденты связаны между собой.

В тот вечер, около 18:45, травмированные встретились в одном из кафе города. Они начали общаться, однако вскоре между ними возникла потасовка, которая закончилась стрельбой.

"Один из мужчин получил ранение брюшной полости, что в дальнейшем привело к его смерти, другой — сквозное ранение грудной клетки", – говорится в сообщении.

В этом деле начали досудебное расследование по факту умышленного убийства, покушения на преступление и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия в составе групп и другие правонарушения.

Напомним, на Киевщине в городе Бровары задержан злоумышленник, который в ночь на 5 марта расстрелял из пистолета двух человек.