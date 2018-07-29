В Днепре рой шершней атаковал и убил человека

В городе Днепр рой разъяренных шершней атаковал и искусал двоих мужчин, из-за чего один умер, будучи зажаленным до смерти, а другой попал в больницу.

В субботу около 10 утра полиция обратилась к спасательной службе, заявив, что на Тоннельной балке в Соборном районе рой шершней совершил нападение на двух мужчин, сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач в Facebook..



"В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второй мужчина госпитализирован в 6-ю больницу, состояние пострадавшего устанавливается", – сообщил Кульбач.

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