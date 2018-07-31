Заставили съесть прах матери: в США семья садистов держала в рабстве девушку с аутизмом

В США членов семьи Ноупов обвиняют в издевательствах и насилии над 22-летней девушкой с аутизмом.

Ужасные события разворачивались в штате Луизиана, когда жертва оказалась в этой семье после смерти ее родной матери в 2015 году, пишет Mirror.

При этом девушку заставили открыть урну с прахом матери, высыпать его в тарелку и съесть на глазах у членов семейства.

Отмечается, что после попытки побега пострадавшую переместили в сарай, а потом посадили в клетку и дали два ведра – одно с питьевой водой, второе – вместо туалета.

При этому девушку заставляли выполнять домашнюю работу – она была вынуждена ножницами подрезать газон, языком и зубной щеткой вымывать фургон и голыми руками расчищать отходы.

В то же время отец семейства физически издевался над девушкой: бил молотком, поджигал части тела и даже стрелял из пневматического оружия.

Кроме того, девушку заставляли раздеваться и сексуально удовлетворять мужчин, которые приходили домой – от обычных ремонтников до друзей семьи.

Всем членам семьи – супругам и трем их детям - сообщили о подозрении.

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