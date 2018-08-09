Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева

Андрей Коболев

Сотрудники Энергетической таможни Государственной фискальной службы (ГФС) подала апелляционную жалобу на решение Подольского районного суда столицы Украины об отмене выписанного главой госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву штрафа в размере 7 млрд грн.

Соответствующая информация поступила от представителей Киевского апелляционного административного суда, сообщает портал «Enkorr». Также известно, что рассмотрение апелляции состоится 15 августа нынешнего года.

К слову, в Подольском райсуде не нашел правонарушений в действиях «Нафтогаза» как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Андрей Коболев объяснил, зачем ему купили бронированный Cadillac.