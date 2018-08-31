Омелян рассказал, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине

Платные дороги / bigmir)net

В Украине цена одного километра проезда по платным автобанам будет составлять 20-70 евроцентов (6,61-23,15 грн).

Такую информацию озвучил глава Мининфраструктуры страны Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямой".

"В случае Украины, европейских стран, где практикуется платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия… По платным дорогам мы сможем говорить утвердительно только после того, как будет проведен тендер и будем понимать, какая компания выиграла, на каких условиях", − сказал чиновник.

Омелян также отметил, что стоимость проезда по платным дорогам в Китайской Народной Республике − примерно 20 евроцентов, а в среднем в странах Европы − 50-70 евроцентов.

Чиновник также озвучил планы по строительство отрезка автобана между Львовом и польским городом Краковец. "Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году", - подытожил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам посоветовали начать забирать родственников из РФ.