Кремль опустошает карманы зомбированного населения России — нардеп

11 сентября 2018, 12:27

Российские власти забивают финансовые дырки за счет людей на ура, отметил политик.

Нардеп полагает, что Кремль опустошает карманы зомбированного населения РФ
Кремль опустошает карманы зомбированного населения РФ, полагает нардеп / GettyImages

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук утверждает, что власти Российской Федерации опустошают карманы зомбированного населения.

Российские налогоплательщики чудесно платят за военные кампании своей страны, содержание захваченной части Донбасса и аннексированного Крыма, рассказал политик в интервью "Апострофу"

По его словам, Кремль забивает финансовые дырки за счет своего населения на ура. 

"Пока зомбированное население Российской Федерации пребывает в полунаркотическом телевизионном опьянении, у него просто опустошают карманы — все довольны и все счастливы", — отметил собеседник.

Нардеп добавил, что пенсионная реформа "получила определенный резонанс (в стране в воскресенье, 9 сентября, прошли митинги — Ред.), но пока мы не видим толпы россиян на улице, которые бы штурмовали органы власти и рассказывали о том, что Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) сами знаете кто".

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой спрогнозировал, что РФ находится на пороге очень серьезных преобразований, и они будут идти не цивилизованным путем. Политик считает, что в государстве реализуется примерно тот же сценарий, который был в Украине в 2014-м.

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Донбасс Россия деньги Крым пенсионная реформа Владимир Путин Дмитрий Тымчук
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