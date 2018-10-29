В этом году Украина импортировала автомобилей на 1,5 миллиарда долларов

29 октября 2018, 21:57

Лидерами по источнику автомобилей для Украины стали Япония, Германия и США.

автомобили
Лидерами по импорту стали Япония, Германия и США

За 9 месяцев 2018 года в Украину ввезли иностранных автомобилей на 1,546 млрд долларов.

Лидером по источнику автомобилей для Украины стала Япония, из которой ввезено автомоблей сумму 270,917 млн долларов. Из Германии импорт составил 248,7 млн долл. Из США импортировано автомобилей на 220,546 млн долларов, указано в обновленных данных Государственной фискальной службы

Для сравнения, по данным ГФС, за 9 месяцев 2018 года Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 6,38 млн долларов. При этом больше всего украинских автомобилей продано в Читайте такжеЗапретить автомобили: в Раде подготовили новую инициативу по РоссииКанаде, США и ОАЭ.

Напомним, в Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе Еврокар.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина автомобили экспорт импорт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:02
Супрун требует полицейского сопровождения для бригад скорой помощи
21:57
В этом году Украина импортировала автомобилей на 1,5 миллиарда долларов
21:31
Пышнотелая Эшли Грэм шокировала обнажением в образе крестьянки Фото
21:28
В популярных российских мультиках для самых маленьких обнаружили пропаганду
20:59
В Польше испугались снижения количества украинских работников
20:52
Солисту Rammstein в Москве презентовали бюст Ленина
20:29
В трусах ради лайков: блогеры прошлись по центру Ровно в нижнем белье Видео
20:24
Валерий Меладзе Видео
20:04
Суд избрал меру пресечения матери, подозреваемой в убийстве двух детей Видео
19:58
Священник УПЦ МП с российским гражданством пытается через суд отменить томос
19:58
Спецслужбы коммунистической Чехословакии шпионили за Трампом в 80-х
19:38
Западный эксперт объяснил, ради чего Путин пошел на захват Крыма Видео
19:33
Укроборонпром усилил ВСУ новыми мощными БТР и самолетами Видео
19:32
США научились видеть "невидимые" русские подлодки
19:05
В России погиб автор хитов "Поздний вечер в Сорренто" и "Сто дней до приказа" Видео
18:49
В Индонезии найдены первые тела на месте крушения Boeing Видео
18:37
Прощальный тур: в Киеве выступит группа Kiss Видео
18:18
Скандал с тортом: учительницу, не давшую девочке торт, уволили
17:51
Запретить автомобили: в Раде подготовили новую инициативу по России
17:51
"И соблазнить верблюда". Скандальная модель Playboy устроила фотосессию "18+" в Турции Фото
17:20
Американский "почтовый бомбист" поддерживал Путина и "русских братьев"
17:14
Константин Меладзе Видео
17:13
Стало известно, возле кого похоронили Николая Караченцова Видео
17:10
Фигуристка ради победы разделась на льду до нижнего белья: опубликовано видео Видео
16:45
"Скромное похолодание": синоптики спрогнозировали снижение температуры в Киеве Видео
16:39
Подросток приехал в Москву и от увиденного попытался покончить с собой
16:32
Авторы "Игры престолов" наймут "смотрящих" за съемками сцен секса
16:28
БПП призвали объяснить "оду Фирташу" в исполнении Барны
16:15
Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн
15:56
"Дергается как лихорадочная": Ани Лорак высмеяли за нелепый танец Видео
15:50
Вакарчук окончательно ответил на вопрос о желании идти в президенты
15:44
Эксклюзивно в киевском МВЦ: Макс Барских готовит новое шоу в стиле 80-х Видео
15:32
"Поправили лицо": СМИ узнали причину избиения рэпера Гуфа Видео
15:31
Полиция показала видео ночной погони со стрельбой в Одессе Видео
15:30
Подвели соцсети: Вычислили еще одно подразделение российской армии времен аннексии Крыма Фото
15:00
Журналист предупредил, какие кровавые акции в Украине может спонсировать Кремль Видео
14:56
В ООН заявили о проблемах с человеческим достоинством у украинских чиновников
14:50
Евровидение-2019: стал известен девиз конкурса
14:50
В Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии
14:35
"Выжившие не найдены": стала известна важная деталь крушения Boeing в Индонезии Фото Видео
14:23
В Москве покончил с собой репортер "НТВ", которого в прямом эфире ударил пьяный "десантник"
14:16
Польша готовится к распаду ЕС: эксперт объяснил, почему Варшава озаботилась репарациями
14:10
Сотрясение мозга, сломанные ребра: стали известны подробности избиения рэпера Гуфа Видео
14:00
Виноваты врачи: друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца
13:40
Несколько минут до крушения Boeing: появилось фото пассажиров упавшего в Индонезии самолета Фото Видео
13:29
Хакеры слили в Сеть интимные фото российских звезд: 18+ Фото
13:24
Гройсман заявил о ликвидации "Нафтогаза"
13:15
"Не выдаст Путина": экономист назвал самую важную страну для президента России Видео
12:51
Песков назвал главную цель встречи Путина с Трампом Видео
12:50
Алла Пугачева молча простилась с Николаем Караченцовым Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять