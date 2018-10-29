В этом году Украина импортировала автомобилей на 1,5 миллиарда долларов

Лидерами по импорту стали Япония, Германия и США

За 9 месяцев 2018 года в Украину ввезли иностранных автомобилей на 1,546 млрд долларов.

Лидером по источнику автомобилей для Украины стала Япония, из которой ввезено автомоблей сумму 270,917 млн долларов. Из Германии импорт составил 248,7 млн долл. Из США импортировано автомобилей на 220,546 млн долларов, указано в обновленных данных Государственной фискальной службы

Для сравнения, по данным ГФС, за 9 месяцев 2018 года Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 6,38 млн долларов. При этом больше всего украинских автомобилей продано в Читайте такжеЗапретить автомобили: в Раде подготовили новую инициативу по РоссииКанаде, США и ОАЭ.

Напомним, в Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе Еврокар.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".