Стала известна главная опасность блокады Россией Азовского моря

Ключевая опасность блокады Россией Азова заключается в огромных убытках для перевозчиков, полагает эксперт / mns.gov.ua

Экономист Максим Праздников считает, что главная опасность блокады Российской Федерацией Азовского моря заключается в огромных убытках для перевозчиков и владельцев грузов.

Один день простоя торгового судна может оцениваться в 10-50 тысяч долларов, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, если перевозчики и владельцы грузов регулярно будут нести потери во время доставки через Азов, то никто больше не захочет выбирать пунктами назначения украинские порты.

"Ну, может быть будут работать Одесса и Ильичевск (портовые города, находятся на побережье Черного моря — Ред.). Но для Мариуполя и Бердянска это означает постепенное прекращение любого товаропотока и соответственно достаточно серьезные убытки в принципе и для Украины как для страны в виде недополученных налогов и сборов", — добавил собеседник.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против РФ в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.

После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия фактически заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находились 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.