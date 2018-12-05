Эксперт объяснил, почему Украина остается "сырьевым придатком"

5 декабря 2018, 02:39

По его словам перспективы увеличения экспорта готовой продукции, есть, однако они "туманны".

Евросоюз, Украина, экспорт
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Украина остается для развитых стран "сырьевым придатком", поскольку даже готовая продукция экспортируется как сырье.

Такое мнение высказал председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал в интервью УНН.

"По итогам 10 месяцев этого года экспорт сырья из Украины составил 92 процента, экспорт готовой продукции - 8 процентов. Это в денежном выражении, если считать подсолнечное масло, которое продается в цистернах как сырье. Потому у меня рука не поднимается называть ее готовой продукцией - за рубежом ее пакуют, фасуют и продают в ритейл конечному потребителю", - сказал Шаповал.

По его словам перспективы увеличения экспорта готовой продукции, есть, однако они "туманны". При этом, по его словам, украинскую продукцию за рубежом ждут.

"Если мы говорим, например, о мясе, в частности - говядине, то нам надо развивать рынок Китая, стран Ближнего Востока. Относительно свинины - это Южная Африка, Сингапур, Вьетнам. В этих странах нас готовы видеть с нашей африканской чумой свиней", - пояснил отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Так, за последние 20 лет страна трижды сталкивалась с такими кризисами. Из-за кризиса 2014-2016 годов Украина лишилась почти 40 процентов ВВП, что сказалось на ее экономическом росте и кредитовании.

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Украина экспорт экономика торговля сырье
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