Эксперт объяснил, почему Украина остается "сырьевым придатком"

По его словам перспективы увеличения экспорта готовой продукции, есть, однако они "туманны".
Украина остается для развитых стран "сырьевым придатком", поскольку даже готовая продукция экспортируется как сырье.
Такое мнение высказал председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал в интервью УНН.
"По итогам 10 месяцев этого года экспорт сырья из Украины составил 92 процента, экспорт готовой продукции - 8 процентов. Это в денежном выражении, если считать подсолнечное масло, которое продается в цистернах как сырье. Потому у меня рука не поднимается называть ее готовой продукцией - за рубежом ее пакуют, фасуют и продают в ритейл конечному потребителю", - сказал Шаповал.
По его словам перспективы увеличения экспорта готовой продукции, есть, однако они "туманны". При этом, по его словам, украинскую продукцию за рубежом ждут.
"Если мы говорим, например, о мясе, в частности - говядине, то нам надо развивать рынок Китая, стран Ближнего Востока. Относительно свинины - это Южная Африка, Сингапур, Вьетнам. В этих странах нас готовы видеть с нашей африканской чумой свиней", - пояснил отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Так, за последние 20 лет страна трижды сталкивалась с такими кризисами. Из-за кризиса 2014-2016 годов Украина лишилась почти 40 процентов ВВП, что сказалось на ее экономическом росте и кредитовании.