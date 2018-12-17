Евро подскочил, доллар "пополнел": назван курс валют на вторник

НБУ повысил курс евро и доллара / REUTERS

В понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины серьезно снизил курс гривны к евро и на несколько копеек ослабил украинскую валюту по отношению к доллару.

Курс евро повышен на 21 копейку, а курс доллара — на пять копейки.

Официальный курс гривны на вторник, 18 декабря:

100 долларов — 2788,6082 грн (17 декабря — 2783,7123);

100 евро — 3162,5606 грн (3141,4193).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны.

В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.