Курс доллара подскочил: назван курс валют в Украине на пятницу

Нацбанк на 19 копеек повысил курс доллара к гривне / REUTERS

В четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины серьезно снизил курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара повышен на 19 копеек, а курс евро — на 13 копеек.

Официальный курс гривны на 28 декабря:

100 долларов — 2745,4979 грн (27 декабря — 2726,7788);

100 евро — 3123,5530 грн (3110,7093). Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.