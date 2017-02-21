Полиграфия "Квитка" — лидер изготовления визиток и печатной продукции в Киеве

21 февраля 2017, 19:46

Темп нашей жизни ускоряется практически ежесекундно. Умение находить надежных помощников и делегировать им разного уровня задачи сегодня особенно ценно, а компании, умеющие выполнять важные задания быстро и качественно, ценны вдвойне.

Любой бизнес когда-то начинался с бумаги.

Первые документы, договора, поручения… Тут же, все на той же бумаге появляется и первое объявление в СМИ. Вслед за ним — первые визитки для налаживания деловых контактов. Дальше — первые флаеры для привлечения внимания потенциальных клиентов. И вот уже обычный офисный принтер начинает чуть слышно вздрагивать, когда на нем хотят напечатать очередную партию листовок. Для него это уже может стать непосильной задачей. А вот профессиональная типография справится со всем "на ура!". Осталось только выбрать хорошего исполнителя для всей этой работы.

Сложно не согласится с тем фактом, что скорость обслуживания часто существенно влияет на общее впечатление о работе подрядчика. Особенно если сроки поджимают. Но и терять качество выполненной работы недопустимо в любой ситуации. Ведь не зря же при разных сложностях ищут помощи именно у профессионалов?

 

Оперативная полиграфия в Киеве когда-то была настоящей роскошью.

Но сегодня ситуация кардинально поменялась и в лучшую сторону! Так, сотрудники столичной полиграфии "Квитка" могут работать на все 200% и днем, и ночью, только бы ваш заказ был выполнен тогда, когда вам это нужно. И пусть даже приходится делать проект "с нуля", начиная от разработки макета. Если у вас есть всего пара дней на всю работу, то она будет сделана точно в срок.

Вам необходимо оперативно выполнить заказ на печать визиток? Вы можете прямо сейчас оформить его на сайте http://www.plot.kiev.ua/page/izdelija_1/  и он тут же будет взят в работу. Таким образом, вы существенно сэкономите свое время! Потому что необходимость личного визита в офис типографии для оформления заказа уже отпала сама собой. Кроме того, выполненный заказ при необходимости доставят по указанному вами адресу сразу после его готовности. Вот он сервис нового поколения!

Конечно, на выбор наилучшего подрядчика для создания полиграфической продукции потребуется какое-то время, а часто еще и личный опыт сотрудничества. Возможно, начав свои поиски с команды специалистов "Квитка" вам больше не понадобится искать других исполнителей. Просто сделайте свой первый заказ.

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Полиграфия Квитка визитки
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