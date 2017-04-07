Российским банкам в Украине дали срок до 10 апреля

Политическая партия "Национальный корпус" намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля и призывает граждан Украины, являющихся вкладчиками этих банков, срочно забрать оттуда свои деньги.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте.

"Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства", — отмечается в заявлении.

По мнению руководства "Национального корпуса", блокада, организованная этой партией, продемонстрировала серьезность ее намерений и, вопреки поддержке российских банков НБУ, парализовала работу "этих финансовых кошельков агрессора". Однако, учитывая тот факт, что вкладчиками этих банков являются простые украинцы, было принято решение о временном снятии блокады для того, чтобы позволить им забрать оттуда свои деньги.

"Однако россияне при поддержке руководства НБУ в лице Гонтаревой воспользовались этой передышкой, чтобы переложить деньги из одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую "дочку" "Сбербанка России" под контролем российского бизнеса, — сообщает "Национальный корпус". — Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и руководитель НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине".

Подобное заступничество националисты расценивают как акт предательства со стороны НБУ. "Мы не позволим Российской Федерации воевать против нас за украинские деньги", — заявил "Национальный корпус", объявив о прекращении своего моратория 10 апреля: "После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашей страны".

Всех соотечественников, не успевших забрать свои деньги из российских банков, призывают сделать это немедленно, говорится в заявлении партии.