Гройсман сделал громкие заявления для пенсионеров

С 1 октября 2017 года Кабинет министров Украины в рамках пенсионной реформы планирует провести повышение пенсий и отменить их налогообложение для работающих пенсионеров.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров, пишет УНИАН.

"Мы сделаем осовременивание пенсий для 5 млн 620 тыс. украинских граждан… Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", — сказал он.

Примерно 1 млн 308 тыс. украинцев получат повышение пенсии до 200 грн. 1 млн 208 тыс. граждан получат повышение пенсии при сегодняшних ценах, при сегодняшнем курсе валют, от 200 до 500 грн ежемесячно. 1 млн 993 тыс. в результате этой реформы получат повышение пенсий от 500 до 1000 грн. Это постоянная система, которая позволит людям ежемесячно получать повышенную пенсию. И еще больше 1 млн 100 тыс. граждан получат более 1000 грн ежемесячной доплаты", — пообещал премьер.

"Наша пенсионная реформа предусматривает отмену с 1 октября налогообложения пенсий для работающих пенсионеров. И для 9 млн пенсионеров поднимем пенсии. Единственное, что необходимо — поддержка парламента", — сказал глава Кабмина.

Гройсман также заявил, что Кабмин знает, как провести пенсионную реформу без повышения возраста, сообщает "112 Украина".

"В пенсионной реформе, которую мы будем предлагать украинскому парламенту, нет ни одного параметра по повышению пенсионного возраста. Мы нашли другие механизмы, инструменты, более справедливые, которые в среднесрочной перспективе построят социально справедливую пенсионную систему", — сказал он.

Гройсман также напомнил, что в 2016 году была начата реформа рынка оплаты труда.

Напомним, ранее эксперт Григол Катамадзе отмечал, что в Украине существует одна абсурдная норма — налог на пенсии.

видео: 112.ua