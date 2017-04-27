Газобетон — потрясающее решение в сфере строительства!

27 апреля 2017, 18:11

Уделите внимание мелочам, и вы будете довольны результатом!

Собираетесь строить дом? Тогда вам нужен газобетон! Технологические характеристики данного материала уже давно проверены и заслужили доверие даже самых взыскательных строителей. Газобетон отличается очень высокими теплоизоляционными качествами и это — один из ключевых факторов, по которым стоит отдать предпочтение именно этому материалу. О том, как правильно сделать выбор и на что обратить свое внимание — вы узнаете прямо сейчас!

Чему отдать предпочтение при выборе газобетона?

Соответствие цены и качества не всегда бывает справедливым. Это касается абсолютно любого товара или услуги. Но если речь идет о строительной сфере — то здесь вообще все сложно. Покупатели, впервые столкнувшиеся с необходимостью выбора, часто допускают массу ошибок, отдавая предпочтение впечатляющим рекламным слоганам, а не реально качественным продуктам. Очень рекомендуем вам обратить внимание на газобетон от uaBeton. Это — тот самый редкий случай, когда в едином каталоге предложений собраны самые разные товары и вам, как покупателю, не составит никакого труда найти именно то, что устроит и по качеству, и, разумеется, по стоимости. Тем не менее, главным критерием выбора должны послужить прочность и плотность материала. Сразу предупреждаем, что главная сложность, с которой сталкивается покупатель — необходимость выбирать между желаемыми теплоизоляционными характеристиками и, собственно, прочностью. Это связано со спецификой производства, поскольку газобетон, отличающийся высокими теплоизоляционными показателями нельзя использовать, например, для возведения несущих конструкций, т.к. это — довольно хрупкий материал.

Немного о преимуществах и недостатках газобетона

Сразу перейдем к делу и расскажем, чем будет выгодна покупка газобетона:

— Очень конкурентная стоимость материала.

— С газобетоном очень просто работать, это обуславливает, в том числе, работу строителей и стоимость оплаты их труда.

— Великолепные тепло- и звукоизоляционные характеристики — в доме будет тепло и тихо.

— Высокая пожаробезопасность, паропроницаемость и экологичность.

Это — основные достоинства. Из минусов, пожалуй, стоит обозначить только то, что газобетон — это довольно хрупкий материал и работать с ним нужно очень аккуратно. Особенное внимание нужно уделять процессам погрузки/разгрузки. Высокая способность впитывать влагу и довольно строгие требования к соблюдению технологий строительства — реалии. Именно потому, к выбору такого важного материала стоит подойти не только со всей ответственностью и скрупулезностью, но и со знанием дела.

Если вы точно решили, что для строительства хотите использовать исключительно газобетон — непременно заказывайте его в uaBeton, ведь у нас — только проверенные на личном опыте товары. И стоит также помнить о том, что важно не только то, какой материал, а еще и то, кто и как с ним работает. Уделите внимание мелочам, и вы будете довольны результатом!

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