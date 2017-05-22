В Украине запретили транзит российских грузовых вагонов

В "Укрзалізниці" сообщили, что запретили перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда российских компаний.

Об этом говорится в сообщении национального перевозчика, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно официальному сообщению "Укрзалізниці", под запрет попали вагоны АО "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", "Первая Грузовая Компания", "Федеральная грузовая компания", "Промтрансинвест", "Первая Грузовая Компания в Украине" "Рейл 1520 Сервис", "Агрокомплекс", "Астон Продукты Питания Ингредиенты", ряда филиалов "Сг-транс".

При этом допускается прием к перевозке порожних вагонов, находящихся в собственности указанных компаний, назначением на РЖД.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", решение о запрете транзита обусловлено санкциями в отношении российских компаний, введенных в действие указом президента Петра Порошенко №133 от 15 мая 2017 года. Запрет действует с 18 мая до отмены.

Напомним, в Украине придумали, как отправлять вагоны в обход России.