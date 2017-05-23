Огромный прыжок. Украина поднялась на 18 мест в мировом рейтинге открытости данных

Сегодня, 23 мая, ночью World Wide Web Foundation обнародовали результаты ежегодного исследования Open Data Barometer о состоянии развития открытых данных в мире, согласно которым, за последний год Украина значительно улучшила свои показатели.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщает на своей странице в Facebook.

Украина заняла 44-е место среди 115 стран мира и вместе с Грузией (+20 пунктов) сделала самый положительный "скачок" в рейтинге.

"В современном мире развитие открытых государственных данных имеет огромный потенциал, — пишет украинский премьер. — Открытые данные — это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии — именно на базе ставших открытыми государственных данных реализуются успешные социально важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год".

"Уверяю, что и в дальнейшем развитие открытых данных будет оставаться одним из главных приоритетов правительства", — пообещал Гройман.

Судя по представленной графике, по открытости данных Украина стоит на том же ровне, что и Эстония (-20 пунктов) и даже выше Польши (-14).