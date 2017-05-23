Война за "святое наследство": родственники и благотворительный фонд судятся за квартиры митрополита

23 мая 2017, 17:02

Брат и сестра митрополита Мефодия считают, что их родственник стал жертвой аферистов.

Митрополит Мефодий оставил недвижимости на 10 млн

Уже более двух лет прошло со дня смерти предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова), однако тяжба за наследство усопшего главы "автокефалов", занимавшего свой пост 15 лет, все еще продолжается.

Об этом говорится в программе "Гроші", сообщает ТСН.

Наталья Шевчук — председатель Фонда митрополита Мефодия — говорит, что была удивлена, когда увидела в его завещании только свою фамилию, т.е. стала единственной наследницей.

Согласно документу, у церковника было несколько однокомнатных квартир и земельный участок. Эксперт по оценке недвижимости Юрий Новосел говорит, что ориентировочная стоимость всех объектов недвижимости составляет около 500 тыс. долларов — более 10 млн гривен стоят несколько квартир в Киеве, Тернополе, а также земельные участки и дома. По словам Шевчук, при жизни митрополита она присматривала за его квартирами в Тернополе.

В войну за имущество вступили родные брат и сестра митрополита, которые считают, что их родственник стал жертвой аферистов.

Журналисты обнаружили, что в этой истории, действительно, много странных деталей. Таинственное завещание было составлено в селе на Житомирщине, хотя имущество митрополита — в Тернополе и Киеве. Несмотря на слухи, митрополита в этом населенном пункте никогда не видели, а составлявшая завещание секретарь отказалась общаться с журналистами.

В то же время Шевчук утверждает, что оригинал завещания был похищен. "В один момент мне позвонили и сообщили, что в квартиру зашла частная охрана в сопровождении сестры владыки Мефодия", — рассказала бывшая помощница митрополита.

Однако в этом деле это был не первый криминальный случай. Оказывается, раньше из сейфа митрополита в Тернополе пропали бумаги на недвижимость и наличные. По мнению Натальи, это сделала сестра церковнослужителя — Ольга Кондзельская, которая на данный момент проживает в одном из домов брата.

Обе стороны этой войны за "святое наследство" уверяют — исчерпывающего списка наследственного имущества еще не видели. Если суд решит, что завещание настоящее — нотариусы откроют полный перечень имущества и увидит его только Наталья. Вполне возможно, что недвижимости у батюшки наберется даже больше, чем на полмиллиона долларов.

Если суд решит, что завещание — подделка — тогда уже расследованием займутся правоохранительные органы. А имущество по закону перейдет к ближайшим родственникам, то есть брату и сестре.

Видео: tsn.ua  

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