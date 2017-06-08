Нацбанк повысил курс гривны, доллар "потерял" четыре копейки

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 8 июня:

100 долларов — 2620,5414 грн (7 июня — 2624,6584);

100 евро — 2939,4613 грн (2954,8404);

10 рублей — 4,6309 грн (4,6311).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.