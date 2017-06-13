НБУ снова повысил курс гривны, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2925,3935 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 13 июня:
100 долларов — 2607,0702 грн (12 июня — 2612,4759);
100 евро — 2925,3935 грн (2919,7031);
10 рублей — 4,5736 грн (4,5831).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.