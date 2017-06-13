НБУ снова повысил курс гривны, доллар "потерял" пять копеек

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 13 июня:

100 долларов — 2607,0702 грн (12 июня — 2612,4759);

100 евро — 2925,3935 грн (2919,7031);

10 рублей — 4,5736 грн (4,5831).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.