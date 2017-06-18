Доллар "отвоевал" две копейки. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 19 июня:

100 долларов — 2602,1900 грн (16 июня — 2600,7115);

100 евро — 2905,8656 грн (2903,9545);

10 рублей — 4,5067 грн (4,5274).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.