Нацбанк снизил курс гривны: доллар "отвоевал" две копейки

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.

Официальный курс гривны на 5 июля:

100 долларов — 2601,7365 грн (4 июля — 2599,4486);

100 евро — 2953,7514 грн (2955,3131);

10 рублей — 4,3926 грн (4,4081).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.