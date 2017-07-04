Нацбанк снизил курс гривны: доллар "отвоевал" две копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2953,7514 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.
Официальный курс гривны на 5 июля:
100 долларов — 2601,7365 грн (4 июля — 2599,4486);
100 евро — 2953,7514 грн (2955,3131);
10 рублей — 4,3926 грн (4,4081).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.