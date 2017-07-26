Скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. ЕС ужесточит санкции против России

Теперь расширение списка должен утвердить Совет ЕС.
Евросоюз согласовал новые санкции против России из-за поставок турбин Siemens в оккупированый Крым.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
По его данным, в санкционный список намерены внести четыре физических лица и три компании.
Теперь расширение списка должен утвердить Совет ЕС.
Напомним, Германия требует расширить санкции против РФ за поставки турбин Siemens в Крым.
Как известно, Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям. Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым.
Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.
25 июля палата представителей Конгресса США проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле.