Дело налоговиков. Суд арестовал имущество Клименко и Ко на сумму 6 миллиардов

В ходе расследования уголовного дела преступной организации беглого экс-министра налогов и сборов Александра Клименко Генпрокуратура Украины объявила подозрение 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр.

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках расследования под стражей остаются 9 человек, еще 18 находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн.

"Имущество подозреваемых арестованы на сумму 900 млн грн. Сумма арестованного имущества Александра Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн", - сообщил генпрокрор.

Луценко также отметил, что военные прокуроры в рамках расследования дела приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства.

"Наибольшее их количество (163) касалась наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены", — отметил генпрокурор.

Напомним, 14 июля представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.