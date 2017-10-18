Глава ПФ объяснил, почему одним украинцам добавили тысячу к пенсии, а другим — сотню

Несмотря на то, что пенсионная реформа в Украине стартовала с 11 октября, пенсионерам повысили пенсии задним числом — уже с 1 октября. Это вызвало множество нареканий, поскольку одним прибавили несколько сотен гривен, а кому-то — сразу несколько тысяч.

Почему так произошло, председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный рассказал в эфире программы "Сніданок з "1+1".

"До принятия этой реформы в пенсионной системе была такая ситуация, что кто-то имел большой стаж, кто-то — небольшой, кто-то — большую зарплату, другой — малую, но все они получали фактически одинаковую минимальную пенсию. И именно с принятием этого закона мы восстанавливаем дифференциацию размеров пенсий. То есть индивидуальный подход в зависимости от того, сколько у человека стажа — это один фактор, который влияет на размер пенсии. И второй — какая у человека была зарплата. У каждого будет индивидуальный размер пенсии. Именно по этому принципу делался перерасчет пенсий. Поэтому кто-то получил повышение, кто-то меньше, но все эти повышения зависят именно от того, как человек работал и сколько он платил взносы в Пенсионный фонд", — объяснил чиновник.

По его словам, всем пенсионерам пришлют "письма счастья" о повышении выплат.

"Вскоре, где-то к концу месяца, все пенсионеры, которым был сделан перерасчет, получат письменное уведомление, где будут указаны их размер пенсии, расчет этой пенсии, коэффициент стажа, коэффициент заработка. И они могут увидеть, почему именно и как выросла пенсионная выплата. Это делается потому, что действительно у каждого индивидуальный перерасчет и вопросов много", — сказал Зарудный.

Напомним, ранее глава правления ПФУ рассказал, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.