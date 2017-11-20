Это убийство. Рабинович раскритиковал проект бюджета на 2018 год

В случае принятия Государственного бюджета на 2018 год в текущей версии, экономический кризис в стране только усугубится. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Я еще о бюджете этого года говорил, что его принятие сулит нам экономическую гибель. Власть твердила, что все экономические показатели будут расти. В результате сегодня мы имеем нищенские зарплаты, пенсии и курс 27 гривен за доллар. В случае принятия бюджета на 2018 год в нынешнем виде, экономический кризис в стране только усугубится, а людям станет жить еще хуже", – убежден парламентарий.

Народный депутат выразил негодование по поводу предусмотренного бюджетом-2018 значительного увеличения расходов на содержание Аппарата Верховной Рады, а также Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина.

"Теперь о бюджете-2018 в цифрах: на 69% увеличатся расходы на содержание аппарата Верховной Рады и на 244% увеличатся расходы только на Хозяйственно-финансовый департамент Кабмина. Вдумайтесь! Мало того, что миллиарды тратятся на этих бездельников-депутатов, так они еще через бюджет протаскивают им повышение финансирования!" – возмутился политик.

Он также отметил, что в Госбюджете на следующий год не учтены инфляция и колебание курса доллара, поэтому уровень социальных выплат населению фактически "заморожен".

"При этом минимальную зарплату повысят всего лишь на 10%, а показатель реальной инфляции составит 27%. Власть фактически замораживает уровень соцвыплат населению, не учитывает инфляцию и колебание курса доллара, который может взлететь до 30-35 гривен! К тому же в этом бюджете и речи не идет об индексации или пересмотре соцвыплат. Во всех странах мира государство пересматривает уровень социального обеспечения в пользу граждан – это его обязанность. Почему же вы лишаете украинцев права на помощь?" – заявил Вадим Рабинович.

Народный депутат подчеркнул, что не намерен голосовать за правительственный бюджет на 2018 год во втором чтении и призвал своих коллег поступить точно так же.

"Я не буду голосовать за этот бюджет и призываю всех депутатов, у которых осталась хоть капля совести, поступить точно так же. Это бюджет убийства нашей страны, бюджет уничтожения завтрашнего дня, за него голосовать нельзя", – подытожил Вадим Рабинович.