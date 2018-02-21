В Украине военным повысили пенсии задним числом

Правительство Украины, 21 февраля, повысило пенсии военнослужащим в среднем на 1,5 тысячи гривень с 1 января.

Соответствующее решение принял на своем заседании Кабмин, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, документ не требует внесения изменений в действующее законодательство, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня находится в стадии обсуждения и согласования.

"Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это чрезвычайно важный закон, который устанавливает справедливость в отношении военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии относительно проекта закона продолжаются. И они могут продолжаться месяц и два. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих – в среднем на 1,5 тысячи гривен. Начисления начнутся с сегодняшнего дня", — заверил Гройсман.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева обещал, что правительство разработает механизм для повышения пенсий людям, у которых большой трудовой стаж, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получали низкие зарплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащим ВСУ, которые выполняют задачи на первой и второй линиях обороны в зоне АТО на Донбассе повышены выплаты.