Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

Руслан Иваненко
22 сентября 2025, 01:57
Силы обороны отбили многочисленные штурмы на нескольких направлениях и держат контроль над позициями.
ВСУ уничтожили беспилотники, артиллерию и технику противника, ослабив его наступательный потенциал / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • За сутки произошло 123 боевых столкновения
  • Россияне атаковали из авиации, артиллерии и дронов
  • На нескольких направлениях украинские подразделения отбили атаки

За минувшие сутки на фронте зафиксировали более сотни боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. Силы обороны Украины отбили штурмы врага и нанесли серьезные потери личному составу и технике противника.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего произошло 123 боевых столкновения. Россияне сбросили по украинским позициям и населенным пунктам 85 управляемых авиационных бомб, применили 2 480 дронов-камикадзе и осуществили 3 636 артиллерийских обстрелов.

Основные направления активности

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 143 обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

На Купянском направлении ВСУ отбили шесть атак сил РФ в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

"На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор", - сообщает Генштаб.

Покровск / Инфографика: Главред

На Краматорском направлении ВСУ отбили три попытки армии РФ продвинуться в сторону Ступочек и Новомаркового.

"В течение дня на Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор", - говорится в сводке.

Результаты и потери противника

По данным Генштаба, на Покровском направлении украинские воины "обезвредили 167 военных РФ, из которых 98 - безвозвратно". Кроме того, украинские подразделения уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата и автомобиль врага, поразили четыре артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА и девять укрытий для личного состава.

Экспертная оценка

По оценке аналитиков, украинские Силы обороны демонстрируют заметные успехи на восточном фронте, отбрасывая подразделения российской армии и стабилизируя ситуацию на ключевых направлениях. В частности, по данным OSINT-проекта DeepState, операции ВСУ на Добропольском направлении позволили вытеснить противника из района Владимировки, что свидетельствует об эффективном планировании и координации украинских сил.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что российские войска сохраняют активность на отдельных участках фронта, в частности в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Это указывает на то, что ситуация остается динамичной, и несмотря на успехи ВСУ, противник все еще способен осуществлять локальные наступательные действия.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал ранее Главред, украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробиваются возле Покровска. Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

