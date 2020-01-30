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Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ

30 января 2020, 01:37

Некоторый правила ЗОЖ абсолютно бесполезны.

упражнение, фитнес,
Физическим упражнениям нужно уделять 150 минут в неделю / Фото pixabay.com

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – неписаные правила, призванные сформировать полезные привычки, которые приведут к положительным изменениям в жизни. Некоторые правила действительно способны улучшить качество жизни, а некоторые – абсолютно бесполезны.

Правила ЗОЖ - зарядка по утрам

Это правило здорового образа жизни  действительно полезно, так как зарядка способна привести тело в порядок, растянуть мышцы и улучшить здоровье. Но это не значит, что делать зарядку стоит лишь по утрам. Физические упражнения важны для здоровья в принципе, и уделять им нужно не меньше 150 минут в неделю, передает Медикфорум. 

Правило ЗОЖ – ходить 10 тысяч шагов в день

Это правило не имеет никакого отношения к медицине или физической культуре. На самом деле идея проходить по 10 тысяч шагов в день является всего лишь маркетинговым ходом, который придумал японский бренд Yamasa Toki для продажи очередной модели шагомера.

Правило ЗОЖ – пить восемь стаканов воды в день

Восемь стаканов воды в день – фейк авторства  американского диетолога Фредерика Старе. Он написал об этом правиле в своей книге и никак не пояснил, в чем суть. На самом деле рекомендуется выпивать по 30 мл воды на 1 килограмм веса. Следовательно, норма воды в день у каждого человека индивидуальна.

Правило ЗОЖ - есть суп каждый день

В принципе, суп не является обязательным в ежедневном рационе.  Факт высокой температуры блюда не имеет никакого значения при здоровом образе жизни. При этом супы рекомендуется есть при похудении из-за их низкой калорийности.

Правило ЗОЖ – антисептик везде и всегда

Приверженцы здорового образа жизни призывают использовать антисептик даже в тех случаях, если руки не грязные. Однако, это не совсем разумно. Дело в том, что антисептики убивают абсолютно все бактерии, в том числе и полезные, а это не очень хорошо для оздоровления. Поэтому иногда будет достаточно вымыть руки с обычным мылом.

Читайте такжеКак похудеть без диет: ученые назвали действенный способНапомним, ранее эксперты назвали топ-6 напитков для похудения, которые помогут стать стройнее.   

Как сообщал Главред, диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина рассказала, чем полезна растяжка тела и посоветовала растяжку для начинающих в домашних условиях, а также показала супер упражнение, которое поможет убрать один сантиметр с талии всего лишь за три минуты. 

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