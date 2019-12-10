Можно есть все, что угодно: в США представили революционную диету

Чудо-диета очень проста / "Хроника.инфо"

Исследователи из Калифорнийского университета и Института биологических исследований Солка в США рассказали о новом способе, как похудеть без диет и спорта. Революционный способ предусматривает, что худеющим можно не ограничивать себя в еде и выполнять при этом всего лишь одно условие: есть только в течение 10 часов - с 10 утра до 8 вечера.

В эксперименте приняли участие 19 мужчин и женщин. У всех наблюдалось нарушение обмена веществ, которое свойственно тем, кто злоупотребляет фастфудом и мало двигается. Участников эксперимента не ограничивали ни в количестве, ни в качестве пищи. При этом они должны были соблюдать единственное условие – не есть никакой еды в течение 14 часов каждый день.

В течение трех месяцев у участников эксперимента ушло в среднем до трех килограммов веса, на 11% снизился уровень холестерина, на 4-8% - упало артериальное давление. Кроме того, у подопытных начал нормализоваться уровень сахара в крови.

Когда еще через два месяца эксперимент подошел к концу, выяснилось, что пятеро подопытных решили продолжать жизнь в таком ритме, а еще семеро периодически практикуют новую "диету" и считают ее весьма эффективной.

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Напомним, известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram дала полезные советы, как похудеть к Новому году 2020. По ее словам, до начала празднования прихода 2020 года реально скинуть 7-10 килограмм.

Как сообщал Главред, британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.