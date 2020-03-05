Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений

Комплекс упражнений поможет быстро похудеть без каких-либо диет.
Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее показала эффективную кардиотренировку, продемонстрировала пять простых и эффективных упражнений для похудения в домашних условиях для женщин в возрасте 40 лет и старше. Тренировка подходит и для начинающих, и при большом весе.
40 лет – это тонкий возраст, физические возможности идут на спад, однако это не повод накапливать лишний вес.
"Эта тренировка из 5 упражнений даст вам хороший толчок и мотивацию заняться своим телом и сжечь лишние килограммы", - рассказала Катя Медушкина.
Данный комплекс простых и многофункциональных упражнений можно выполнять дома и быстро похудеть без каких-либо диет. Они задействуют большое количество мышц и сжигают больше калорий.
Комплекс упражнений кому за 40
Упражнение №1
Для выполнения первого упражнения понадобится стул и гантели. Нужно отойти от стула на 30 см, опора идет на пятки. Сначала нужно вытолкнуть вверх таз, при подъеме поднять руки вверх, распрямить все тело. При опускании вниз – руки находятся перед грудью. Вверх – выдох, вниз – вдох.
Это упражнение можно выполнять и без стула. В этом случае работа идет на половину амплитуды. Те, кто уже давно занимается, могут выполнять упражнение на полную амплитуду, то есть максимально присаживаются вниз.
Упражнение выполняется по три подхода, 15 повторений.
Упражнение №2
Помимо ног в этом упражнении будут задействованы мышцы брюшного пресса. Одна нога отводится назад, чтобы при приседании ноги в коленях образовывали прямые углы. При опускании вниз нужно выполнить разворот корпуса в сторону сзади стоящей ноги и вернуться в исходное положение и вытолкнуть тело вверх.
Колени при опускании вниз не должны заваливаться в стороны, плечи наклонены немного вперед. Для усиления нагрузки можно использовать гантели. Вниз – вдох, вверх – выдох.
Упражнение выполняется по три подхода, 15 повторений на каждую ногу.
Как подтянуть тело в 40 лет
Упражнение №3
Данное упражнение прорабатывает мышцы живота и подключает мышцы спины.
Исходное положение – лечь на пол, руки – под затылком, ноги согнуть в коленях. Сначала нужно выполнить два подъема корпусом вверх, потом – два подъема ног вверх.
Упражнение выполняется по три подхода 12 -15 повторений
Упражнение №4
Данное упражнение прорабатывает мышцы рук, можно использовать гантели или работать на кулаках без дополнительного веса.
Опора на кулаки, из положения планка, стоя на коленях, нужно сделать отжимание и поочередно подтянуть каждую руку к талии. Вниз – вдох, вверх – выдох.
Упражнение выполняется по три подхода 10 повторений.
Упражнение №5
Чтобы поддерживать баланс, можно использовать стул, во второй руке – гантеля. Опорная нога подсогнута, нужно сделать наклон вперед, уводя гантелю вниз, а ногу - назад. . При подъеме колено вывести наверх и подтянуть его к груди, далее, не опуская ногу на пол, сделать два маха ногой четко в сторону.
Упражнение выполняется по три подхода 10-15 повторений на каждую ногу.
Отдых между подходами 30-40 секунд, отдых между упражнениями 1-2 минуты. Перед тренировкой нужно сделать суставную или аэробную разминку, а после тренировки – растяжку.
Напомним, ранее Екатерина Медушкина продемонстрировала тренировку, которая подойдет всем независимо от возраста. Она поможет развить гибкость, улучшить качество мышц и поправить осанку.
Тренировка дома для женщин после 40 - видео