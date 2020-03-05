Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений

Екатерина Медушкина - Instagram

Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее показала эффективную кардиотренировку, продемонстрировала пять простых и эффективных упражнений для похудения в домашних условиях для женщин в возрасте 40 лет и старше. Тренировка подходит и для начинающих, и при большом весе.

40 лет – это тонкий возраст, физические возможности идут на спад, однако это не повод накапливать лишний вес.

"Эта тренировка из 5 упражнений даст вам хороший толчок и мотивацию заняться своим телом и сжечь лишние килограммы", - рассказала Катя Медушкина.

Данный комплекс простых и многофункциональных упражнений можно выполнять дома и быстро похудеть без каких-либо диет. Они задействуют большое количество мышц и сжигают больше калорий.

Комплекс упражнений кому за 40

Упражнение №1

Для выполнения первого упражнения понадобится стул и гантели. Нужно отойти от стула на 30 см, опора идет на пятки. Сначала нужно вытолкнуть вверх таз, при подъеме поднять руки вверх, распрямить все тело. При опускании вниз – руки находятся перед грудью. Вверх – выдох, вниз – вдох.

Упражнение для новичков / Скриншот

Скриншот

Это упражнение можно выполнять и без стула. В этом случае работа идет на половину амплитуды. Те, кто уже давно занимается, могут выполнять упражнение на полную амплитуду, то есть максимально присаживаются вниз.

Упражнение без стула / Скриншот

Упражнение для продвинутых / скриншот

Упражнение выполняется по три подхода, 15 повторений.

Упражнение №2

Помимо ног в этом упражнении будут задействованы мышцы брюшного пресса. Одна нога отводится назад, чтобы при приседании ноги в коленях образовывали прямые углы. При опускании вниз нужно выполнить разворот корпуса в сторону сзади стоящей ноги и вернуться в исходное положение и вытолкнуть тело вверх.

Колени при опускании вниз не должны заваливаться в стороны, плечи наклонены немного вперед. Для усиления нагрузки можно использовать гантели. Вниз – вдох, вверх – выдох.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Упражнение выполняется по три подхода, 15 повторений на каждую ногу.

Как подтянуть тело в 40 лет

Упражнение №3

Данное упражнение прорабатывает мышцы живота и подключает мышцы спины.

Исходное положение – лечь на пол, руки – под затылком, ноги согнуть в коленях. Сначала нужно выполнить два подъема корпусом вверх, потом – два подъема ног вверх.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Упражнение выполняется по три подхода 12 -15 повторений

Упражнение №4

Данное упражнение прорабатывает мышцы рук, можно использовать гантели или работать на кулаках без дополнительного веса.

Опора на кулаки, из положения планка, стоя на коленях, нужно сделать отжимание и поочередно подтянуть каждую руку к талии. Вниз – вдох, вверх – выдох.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Упражнение выполняется по три подхода 10 повторений.

Упражнение №5

Чтобы поддерживать баланс, можно использовать стул, во второй руке – гантеля. Опорная нога подсогнута, нужно сделать наклон вперед, уводя гантелю вниз, а ногу - назад. . При подъеме колено вывести наверх и подтянуть его к груди, далее, не опуская ногу на пол, сделать два маха ногой четко в сторону.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Упражнение выполняется по три подхода 10-15 повторений на каждую ногу.

Отдых между подходами 30-40 секунд, отдых между упражнениями 1-2 минуты. Перед тренировкой нужно сделать суставную или аэробную разминку, а после тренировки – растяжку.

Скриншот

Напомним, ранее Екатерина Медушкина продемонстрировала тренировку, которая подойдет всем независимо от возраста. Она поможет развить гибкость, улучшить качество мышц и поправить осанку.

Тренировка дома для женщин после 40 - видео