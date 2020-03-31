Как дезинфицировать одежду в период карантина: Комаровский дал важные советы

Евгений Комаровский / Скриншот

Коронавирус, который постепенно расползается по Украине, может несколько дней "жить" на тканях, поэтому вопрос правильной обработки верхней одежды в период карантина остается очень актуальным.

Известный доктор, педиатр Евгений Комаровский рассказал, как дезинфицировать одежду после возвращения с улицы домой. Самый простой способ – оставить верхнюю одежду на балконе под солнцем. По его словам, ультрафиолетовые лучи убьют вирус буквально за час. Если солнца нет, одежда должна висеть на балконе 2-3 дня.

Комаровский также отметил, что если человек редко выходит из дома, то ему не составит труда постирать куртку или воспользоваться отпаривателем для одежды. А если человек выходит из дома по несколько раз в день, то смысла в стерилизации нет.

"Если ты в этом пальто лезешь в транспорт, где еще 50 человек, ты там подвергаешь себя намного большей опасности", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства от коронавируса обязательно должны быть в аптечке. Кроме того врач развенчал миф о полезности по время пандемии коронавируса популярного среди украинцев устройства. По его словам, аппарат для ингаляции небулайзер не способен вылечить или предотвратить заражение COVID-19.