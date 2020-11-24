УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве

24 ноября 2020, 12:08

Не давая себе этого времени для перезарядки, мы рискуем сгореть как эмоционально, так и физически.

стресс
Не давая себе этого времени для перезарядки, мы рискуем сгореть как эмоционально, так и физически. / Телеграф

Будучи мамой, партнером и женщиной в этом обществе, легко попасть в круговорот постоянного выполнения дел для других людей. Однако важно также позаботиться о себе. Иногда это означает отойти от всего, чтобы провести время наедине с собой.

Не давая себе этого времени для перезарядки, мы рискуем сгореть как эмоционально, так и физически.

Ниже приведен список пяти способов, которыми разум и тело сигнализируют о том, что нужно притормозить и уделить время себе.

1. Больше ничего не звучит весело

Один из первых признаков того, что телу нужно немного времени для себя, - это когда что-то кажется неприятным. Можно внутренне жаловаться на то, что скучно или что откладываются творческие проекты, которые обычно приносят удовольствие.

Как будто духу нужно перезарядиться, прежде чем он сможет взять на себя что-либо, связанное с расходованием творческой энергии.

Когда вы замечаете, что это происходит, это значит, что настало время для "свидания с собой". Это может быть так же просто, как пойти в библиотеку и просмотреть в течение часа сериал или выпить чаю и посмотреть на Pinterest в поисках идей для новых арт-проектов.

2. Хочется съесть ВСЕ

Когда вы внезапно обнаруживаете, что вам хочется всех закусок в доме, это хорошее напоминание, чтобы проверить себя и посмотреть, что происходит внутри.

Обычно, если хочется чипсов или шоколада, это потому, что вы ищете выхода через свои вкусовые рецепторы.

3. Мелочи выводят из равновесия

Возможно, во время приготовления обеда вы замечаете, что нехватка одного ингредиента делает вас эмоционально парализованной, когда вы пытаетесь придумать замену. Или после выхода из магазина понимаете, что забыли купить шампунь и это вызвало слезы.

Каждый раз, когда вы замечаете, что больше не можете справляться с этими вещами, это хороший показатель, что у вас слишком много дел и нужно сделать перерыв. Обычно это хорошее время для того, чтобы заняться самообслуживанием. Это включает в себя:

  • Твердо проверка реальности. Неужели эта ситуация конец света?
  • Выяснение, удовлетворены ли основные потребности. Я голоден? Мне нужно выпить воды? Стало бы мне лучше, если бы я полежала несколько минут?
  • Обращение за помощью. Например, можно попросить своего партнера купить шампунь по дороге домой.

4. Грызть своих близких

Если голос ребенка проникают прямо под кожу или когда вы расстраиваюсь из-за того, что ваш партнер задает вопрос, значит что-то идет не так.

Когда такое происходит важно уединиться и оставить время только для себя. Когда вы почувствуете, что снова готовы к общению, можно выходить к близким.

5. Хочется спрятаться в спальне… или ванной… или туалете

Если вы не раз пробирались в ванную со своим телефоном чтобы просто побыть в тишине - это сигнал. Этот акт фактического отстранения от семьи - это тело, говорящее, что действительно нужно больше времени наедине с собой, а не только в ванной в течение пяти минут!

здоровье психическое здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 летУченые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
Следующий материал

Последние новости

12:33
В Кремле объяснили, почему Путину не ввели российскую вакцину от COVID-19
12:30
В моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
12:28
Опять мокрый снег: синоптик дала прогноз погоды на 25 ноября Видео
12:25
Супермодель поздравила сына с днем рождения голым фото
12:15
Запад меняет Навального на его жену - СМИ Видео
Реклама
12:08
5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве Видео
11:52
В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией Видео
11:46
Степанов рассказал, сколько денег нужно на медицину в Украине Видео
11:35
Подарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год Быка Видео
11:29
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:26
Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества Видео
11:23
Из-за COVID-19 авиакомпании предложили изменить правила перевозки пассажиров
11:23
Что ждет мир после выхода США из соглашения об открытом небе мнение
10:59
Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме Видео
10:55
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
10:43
Лукашенко стал политическим трупом и Путину уже не интересен - журналист Видео
10:38
Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака" Видео
10:23
Сложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19 Видео
10:20
У Зеленского оценили вероятность тотального локдауна в Украине Видео
10:19
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые способы и укрепляющая ванночка Видео
Реклама
10:01
Порошенко получил новую болезненную пощечину мнение
09:49
Патологоанатом поведал, во что COVID-19 превращает легкие больного Видео
09:35
Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины
09:18
Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине Видео
09:08
Трамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности Видео
08:50
Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика Видео
08:48
Борьба с COVID-19 в Украине: в Минздраве намерены изменить систему слежения за больными Видео
08:48
Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине мнение
08:31
В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19 Видео
08:14
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:09
Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену Видео
07:56
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз Видео
07:44
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
07:36
Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз Видео
07:26
Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире
06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
Реклама
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять