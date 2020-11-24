5 сигналов вашего тела "умоляющего" побыть в одиночестве

Не давая себе этого времени для перезарядки, мы рискуем сгореть как эмоционально, так и физически. / Телеграф

Будучи мамой, партнером и женщиной в этом обществе, легко попасть в круговорот постоянного выполнения дел для других людей. Однако важно также позаботиться о себе. Иногда это означает отойти от всего, чтобы провести время наедине с собой.

Не давая себе этого времени для перезарядки, мы рискуем сгореть как эмоционально, так и физически.

Ниже приведен список пяти способов, которыми разум и тело сигнализируют о том, что нужно притормозить и уделить время себе.

1. Больше ничего не звучит весело

Один из первых признаков того, что телу нужно немного времени для себя, - это когда что-то кажется неприятным. Можно внутренне жаловаться на то, что скучно или что откладываются творческие проекты, которые обычно приносят удовольствие.

Как будто духу нужно перезарядиться, прежде чем он сможет взять на себя что-либо, связанное с расходованием творческой энергии.

Когда вы замечаете, что это происходит, это значит, что настало время для "свидания с собой". Это может быть так же просто, как пойти в библиотеку и просмотреть в течение часа сериал или выпить чаю и посмотреть на Pinterest в поисках идей для новых арт-проектов.

2. Хочется съесть ВСЕ

Когда вы внезапно обнаруживаете, что вам хочется всех закусок в доме, это хорошее напоминание, чтобы проверить себя и посмотреть, что происходит внутри.

Обычно, если хочется чипсов или шоколада, это потому, что вы ищете выхода через свои вкусовые рецепторы.

3. Мелочи выводят из равновесия

Возможно, во время приготовления обеда вы замечаете, что нехватка одного ингредиента делает вас эмоционально парализованной, когда вы пытаетесь придумать замену. Или после выхода из магазина понимаете, что забыли купить шампунь и это вызвало слезы.

Каждый раз, когда вы замечаете, что больше не можете справляться с этими вещами, это хороший показатель, что у вас слишком много дел и нужно сделать перерыв. Обычно это хорошее время для того, чтобы заняться самообслуживанием. Это включает в себя:

Твердо проверка реальности. Неужели эта ситуация конец света?

Выяснение, удовлетворены ли основные потребности. Я голоден? Мне нужно выпить воды? Стало бы мне лучше, если бы я полежала несколько минут?

Обращение за помощью. Например, можно попросить своего партнера купить шампунь по дороге домой.

4. Грызть своих близких

Если голос ребенка проникают прямо под кожу или когда вы расстраиваюсь из-за того, что ваш партнер задает вопрос, значит что-то идет не так.

Когда такое происходит важно уединиться и оставить время только для себя. Когда вы почувствуете, что снова готовы к общению, можно выходить к близким.

5. Хочется спрятаться в спальне… или ванной… или туалете

Если вы не раз пробирались в ванную со своим телефоном чтобы просто побыть в тишине - это сигнал. Этот акт фактического отстранения от семьи - это тело, говорящее, что действительно нужно больше времени наедине с собой, а не только в ванной в течение пяти минут!