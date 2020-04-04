"Растворится в воздухе": астролог предрек конец премьерства Шмыгаля

Денис Шмыгаль продержится на должности премьера максимум до конца 2020-го, спрогнозировал астролог / УНИАН

Денис Шмыгаль был назначен на пост премьер-министра в период ретроградного Меркурия, а это свидетельствует о том, что он продержится на посту максимум до конца 2020 года.

Премьерство Шмыгаля будет недолгим, шмыг-шмыг – и все, растворится в воздухе, рассказал астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

По словам собеседника, он не видит в гороскопе премьера большой политической карьеры.

"…Жесткий квадрат между Сатурном и Ураном говорит о том, что его политическая звезда как быстро взошла, так быстро и погаснет", – спрогнозировал эксперт.

Астролог добавил, что премьерству Шмыгаля не позволит долго длиться ретроградный Меркурий.

"Шмыгаль был назначен премьером 4 марта – на ретроградном Меркурии. А это говорит о том, что он может продержаться на должности до осени, максимум – до конца года… через полгода после избрания неизбежно начнутся проблемы", – отметил Росс.

Ранее астролог Георгий Личели прогнозировал, что в гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия и есть недостаток земной, а это свидетельствует о неустойчивости характера премьера. Эксперт утверждал, что Шмыгалю нужно периодически менять декорации.