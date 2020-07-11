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Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе

Один знак Зодиака может почувствовать мучительную боль.

11 июля 2020, 07:54
Убыточный риск грозит Козерогам – Гороскоп на сегодня 11 июля 2020 года
Для Козерогов риск может оказаться убыточным / Reuters

В субботу, 11 июля, одному знаку Зодиака – Козерог – грозит убыточный риск, а Овны могут почувствовать мучительную боль.

Гороскоп на 11 июля 2020 года предупредил Овнов о мучительных головных болях, сообщает SuperCook.ru.

Позитивный прогноз составлен для Львов, они могут достичь успеха в работе.

Чего ожидать земным знакам Зодиака в первый выходной день

Гороскоп на сегодня – Козерог

Из-за риска возможны убытки. Вы можете что-то серьезное упустить на работе, и это может негативно повлиять на авторитет.

Гороскоп на 11 июля 2020 года – Дева

Внимательно относитесь к делам, которые связаны с деньгами, иначе возможны разочарования.

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Гороскоп на 11 июля 2020 – Телец

Возможно, придется активно действовать. Вечером можно устроить небольшой семейный праздник.

Чего ожидать огненным знакам Зодиака в первый выходной день

Гороскоп на сегодня – Овен

Овном грозят мучительные головные боли. Чтобы избежать проблем на работе, не стоит делиться своими планами и проблемами.

Гороскоп на 11 июля 2020 года – Стрелец

Вас могут попытаться обмануть, поэтому стоит внимательно относиться к заманчивым деловым предложениям и покупкам.

Гороскоп на 11 июля 2020 – Лев

В первой половине дня возможны серьезные финансовые потери из-за ложный обещаний, клеветы и непорядочности партнеров. Во второй половине дня можно достичь успеха в работе.

Чего ожидать водным знакам Зодиака в первый выходной день

Гороскоп на сегодня – Рак

Стоит сконцентрировать внимание на конкретной проблеме. Прогнозируется активная деятельность.

Гороскоп на 11 июля 2020 года – Скорпион

Стоит общаться. Возможно, в гости придут новые знакомые, друзья или родственники.

Гороскоп на 11 июля 2020 – Рыбы

Из-за накопленных обид Рыбы могут устроить скандал. Стоит найти другой способ для разрядки.

Чего ожидать воздушным знакам Зодиака в первый выходной день

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Будьте осторожны во время покупок и коммерческой деятельности, вас могут попытаться обмануть.

Гороскоп на 11 июля 2020 года – Весы

Будьте осторожны с электроприборами. Стоит заняться духовным развитием и личной жизнью. Лучше отказаться от мясной пищи и алкоголя.

Гороскоп на 11 июля 2020 – Водолей

Возможно легкое недомогание. Можно улучшить свое положение. Есть шанс получить постоянную работу.Читайте такжеАстролог сказал, светит ли Януковичу пост на Донбассе

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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