Последнее интервью вдовы поэта Рождественского: цель Путина – шубохранилища для себя и окружения

Самые главные трагедии России последних 15 лет устроил президент Владимир Путин. И Российская империя ему не нужна.

Такое мнение высказала вдова культового советского поэта-шестидесятника Роберта Рождественского, известный литературный критик Алла Киреева, которая умерла сегодня, 15 мая, на 82 году жизни, в интервью изданию Гордон в ноябре минувшего года.

"Ни новый СССР, ни Российская империя ему не нужны. Цель Путина – построить шубохранилища для себя и своего ближайшего окружения. Это бизнес-задачи и ничего более.

Путин своими руками устроил все самые главные трагедии России последних 15 лет. Подчеркиваю: трагедии устроены им и только им!

Сегодня Путин почти всем внутри России нравится, а завтра, когда государство начнет залезать в кошельки обывателя, чтобы обеспечить Крым и поддержать боевиков на Донбассе, – сильно разонравится. Скоро кремлевские обещания о создании "Новороссии" большую часть российских обывателей разочаруют, даже разозлят" – говорит она.

По мнению Киреевой, на свой Майдан у России силенок не хватит, вместо этого начнутся грабежи и кровавые разбои.

Отвечая на вопрос, почему именно Украина вызывает у российского обывателя такую агрессию и ненависть, она сказала, "большинство россиян зомбировано телевизионной пропагандой. Народ разучился думать и работать, да и не хочется ему. Потому сосед, который взял судьбу в собственные руки, вызывает неприятие и раздражение.

Молодежь в России росла с включенным телевизором, которому абсолютно верила и верит. Сейчас они запутались в интернет-сети, читают всякую глупость вместо книг. В России очень жесткая пропаганда, которая меняет сознание, для меня это абсолютно реальный факт.

Наше поколение болеть начинает, когда посмотрит телевизор и очередной раз увидит, как нам наврали. Хочется вмешаться, но мы уже ничего не можем изменить. Поэтому, наверное, давно пора на это плюнуть.

В одном из своих предыдущих интервью Киреева заявила, что во время Оранжевой революции все дни на пролет сидела в телевизоре и радовалсь за укрианцев.

Я дни напролет в телевизоре сидела, следила за Оранжевой революцией! Вся "оранжевая" была! Знаете, думала: "Вот, хоть у них будет, наконец, приятная, цивилизованная, европейская страна, раз уж у нас ничего не получается.

Если в России и начнется что-то обнадеживающее, то очень не скоро. Все проржавело, все продано, предано, растоптано... Везде какие-то временщики, которые забыли, что такое Россия. Ни чести, ни достоинства... ", – говорила она.

По ее мнению, чем закончится российская война в Украине невозможно спрогнозировать.

"Кремлевская власть непредсказуема, совершенно неясно, чего ей захочется завтра. Думаю, в конце концов, Украина станет свободной европейской страной, а Россия по-прежнему будет вставать с колен.

Киреева также пожелала Украине поскорее стать настоящим твердым кулаком и попробовать не ненавидеть Россию. Поверьте, не все россияне виноваты в том, что сейчас происходит. Россиянам желаю только одного: открыть глаза, включить мозги и понять, наконец, кто и почему их дурит

Самые главные трагедии России последних 15 лет устроил президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказала вдова культового советского поэта-шестидесятника Роберта Рождественского, известный литературный критик Алла Киреева, которая умерла сегодня, 15 мая на 82 году жизни, в интервью изданию Гордон.

"Цель Путина – построить шубохранилища для себя и своего ближайшего окружения. Это бизнес-задачи и ничего более.

Путин своими руками устроил все самые главные трагедии России последних 15 лет. Подчеркиваю: трагедии устроены им и только им!

Сегодня Путин почти всем внутри России нравится, а завтра, когда государство начнет залезать в кошельки обывателя, чтобы обеспечить Крым и поддержать боевиков на Донбассе, – сильно разонравится. Скоро кремлевские обещания о создании "Новороссии" большую часть российских обывателей разочаруют, даже разозлят", – заявила литературный критик.

По мнению Киреевой, на свой Майдан у России силенок не хватит, вместо этого начнутся грабежи и кровавые разбои.

Отвечая на вопрос, почему именно Украина вызывает у российского обывателя такую агрессию и ненависть, она сказала, "большинство россиян зомбировано телевизионной пропагандой. Народ разучился думать и работать, да и не хочется ему. Потому сосед, который взял судьбу в собственные руки, вызывает неприятие и раздражение.

Молодежь в России росла с включенным телевизором, которому абсолютно верила и верит. Сейчас они запутались в интернет-сети, читают всякую глупость вместо книг. В России очень жесткая пропаганда, которая меняет сознание, для меня это абсолютно реальный факт.

Наше поколение болеть начинает, когда посмотрит телевизор и очередной раз увидит, как нам наврали. Хочется вмешаться, но мы уже ничего не можем изменить. Поэтому, наверное, давно пора на это плюнуть.

Я дни напролет в телевизоре сидела, следила за Оранжевой революцией! Вся "оранжевая" была! Знаете, думала: "Вот, хоть у них будет, наконец, приятная, цивилизованная, европейская страна, раз уж у нас ничего не получается".

Если в России и начнется что-то обнадеживающее, то очень не скоро. Все проржавело, все продано, предано, растоптано... Везде какие-то временщики, которые забыли, что такое Россия. Ни чести, ни достоинства... ", – отметила критик.

По ее мнению, чем закончится война в Украине невозможно спрогнозировать.

"Кремлевская власть непредсказуема, совершенно неясно, чего ей захочется завтра. Думаю, в конце концов, Украина станет свободной европейской страной, а Россия по-прежнему будет вставать с колен.

Киреева также пожелала Украине поскорее стать настоящим твердым кулаком и попробовать не ненавидеть Россию.

"Поверьте, не все россияне виноваты в том, что сейчас происходит. Россиянам желаю только одного: открыть глаза, включить мозги и понять, наконец, кто и почему их дурит", – подытожила критик.

Напомним, ранее нардеп Юрий Шухевич заявил, что у Путина авантюрный характер. Он не может успокоиться, хочет поставить Украину на колени и осуществить план "Новороссия".

фото: chto-proishodit.ru