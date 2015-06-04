Опубликован список запрещенных российских фильмов: "Воронины", "Физрук" и еще 160 названий

Сегодня, 4 июня, был опубликован полный список российских фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине.

Перечень был опубликован на официальном сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Запрет был наложен согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины".

Уже с сегодняшнего дня под запрет подпадают любые фильмы (аудиовизуальные произведения), "в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".

Закон предусматривает запрет всех фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года.

Под эти параметры подпадают 162 фильма и телесериала, которым в четверг, 3 июня, Госкино аннулировало прокатные удостоверения на распространение и демонстрирование фильмов.

Интересно, что запрет касается только трансляции фильмов по телевидению и не ограничивает возможность их просмотра в кинотеатрах.

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, агентство готово продолжать просмотр фильмов и сериалов, которые подаются для получения прокатных удостоверений на предмет наличия критериев, установленных Законом.

С этой целью также будут просматриваться фильмы, прокатные удостоверения на которые были выданы ранее.

1. Мисливці за головами (Охотники за головами), реж. Шурховецький І., 2014р.;

2. Дізнавач 2 (Дознаватель 2), реж. Коршунов А., 2014р.;

3. Фізрук 2 (Физрук 2), реж. Сєнцов С., Стуков Ф., 2014р.;

4. Кістки (1-24 сер.) (Кости (1-24 сер.), реж. Коршунов П., 2014р.;

5. Винищувачі. Останній бій (Истребители. Последний бой), реж. Ройзман З., 2014р.;

6. Гірко! 2 (Горько! 2), реж. Крижовников Ж., 2014р.;

7. Фізрук (1-20 сер) (Физрук ), реж. Стуков Ф. та інші, 2014р.;

8. Чужий район 3 (Чужой район 3), реж. Драка І., 2014р.;

9. Алхімік (Алхимик), реж. Муратов О., 2014р.;

10. Дубровський (Дубровский), реж. Вартанов О., Міхановський К., 2014р.;

11. Нереальне кохання (Нереальная любовь), реж. Геворгян А., 2014р.;

12. Самара 2 (Самара 2), реж. Карпиловський О., 2014р.;

13. Поспішайте кохати (Спешите любить), реж. Демченко М., 2014р.;

14. Не було б щастя – 2 (Не было бы счастья - 2), реж. Павловська Н., 2014р.;

15. Москва-Лопушки (Москва-Лопушки), реж. Морозов Ю., 2014р.;

16. Вітер в обличчя (Ветер в лицо), реж. Михайлов М., 2014р.;

17. Тест на вагітність (Тест на беременность), реж. Вайнберг М., 2014р.;

18. Уламки щастя (Осколки счастья), реж. Праздніков О., 2015р.;

19. Кухня у Парижі (Кухня в Париже), реж. Дьяченко Д., 2014р.;

20. Кухня кухні (Кухня кухни), реж. Дьяченко Д., 2014р.;

21. Легкий на спомин (Легок на помине), реж. Абізов Є., 2014р.;

22. Вісімдесяті (Восьмидесятые) (4 сез., 52-73 сер.), реж. Девкіна Ю. 2014р.;

23. Сімейний бізнес (Семейный бизнес), реж. Чистіков О., 2014р.;

24. Анжеліка (Анжелика) реж. Новікова Р., Маслов А., 2014р.;

25 .Дівчата зрозуміють (Между нами девочками), реж. Нагорний В., 2014р.;

26. Слідчий Протасов (Следователь Протасов), реж. Фролов К. 2014р.;

27. Вір мені (Донор) (Верь мне(Донор), реж. Дроздов Н., 2014р.

28. Все можуть королі (Всё когут короли), реж. Музальова О., 2014р. .

29. Там, де ти (Там, где ты), реж. Фоліянц К., 2014р.;

30. У вас буде дитина (У вас будет ребенок), реж. Цабадзе А.., 2014р.;

31. Я більше не боюся (Я больше не боюсь), реж. Максимов І., 2014р.;

32. Професіонал (Профессионал), реж. Дзотцієв А., 2014р.;

33. Королева бандитів 2(Королева бандитов 2), реж. Кузьмін Д. 2014р.;

34. Красень та чудовисько (Красавец и чудовище), реж. Криворучко І., 2014р.;

35. Селянка (Деревенщина), реж.Устюгов В., 2014р.;

36. Поклич, і я прийду (Позови, и я прийду), реж. Якубовський Г., 2014р.;

37. Сон як життя (Сон как жизнь), реж. Двигубська К., 2014р.;

38. Дубровський (Дубровский), реж. Вартанов О., Міхановський К., 2014р.;

39. Чудотворець (Чудотворец), реж. Константинов Д., 2014р.;

40. Распутін (Распутин), реж. Малюков А., 2014р.;

41. Чуже життя (Чужая жизнь), реж. Пуустусмаа А., 2014р.;

42. Кур'єр з раю (міні-серіал) (Курьер из рая), реж. Хлібородов М., 2014р.;

43. Прошу повірити мені на слово (Прошу поверить мне на слово), реж. Герчиков С., 2014р.;

44. Син за батька (Сын за отца), реж. Гігінешвілі Р., Когуашвілі Л., 2014р.;

45. Стара рушниця (Старое ружье), реж. Бєлєвич К., 2014р.;

46. Жінка в біді (Женщина в беде), реж. Щербінін А., 2014р.;

47. Кураж (Кураж), реж. Стефанович О., 2014р.;

48. Улюблені жінки Казанови (Любимые женщины Казановы), реж. Бистрицький С., 2014р.;

49. Остання електричка (Капустяна царівна) (Последняя электричка (Капустная царевна), реж. Гресь А., 2014р.;

50. 8 нових побачень (8 новых свиданий), реж. Вайсберг М., 2014р.;

51. Береги (Берега), реж. Ангеліна Кіра, 2014р.;

52. Слабка жінка (Слабая женщина), реж. Аравін Вс., 2014р.;

53. Під підборами (Под каблуком), реж. Кирієнко О., 2014р.;

54. Красуні (Красотки), реж. Кешишєв С., 2014р.;

55. Нереальне кохання (Нереальная любовь), реж. Геворгян А., 2014р.;

56. Подарунок з характером (Подарок с характером), реж. Оганесян К.,2014р.;

57. Веселі хлопці (Веселые ребята), реж. Бобров О., 2014р.;

58. Мажор (Мажор), реж. Статський К., 2014р.;

59. Молодіжка (2 сезон) (Молодежка) (2 сезон), реж. Арланов С., 2014р.;

60. Змішані почуття (Смешанные чувства), реж. Маліков Г., 2014р.;

61. Корпоратив (Корпоратив), реж. Асадулін О., 2014р.;

62. Темний світ: рівновага (серіал) (Темный мир: равновесие), реж. Асадулін О., 2014р.;

63. Вороніни (285-316 сер.) (Воронины (285-316 сер.), реж. Жигалкин О., 2014р.;

64. Авантюристи (Авантюристы), реж. Буслов К., 2014р.;

65. Мама в законі (Мама в законе), реж. Вассербаум М., 2014р.;

66. Перелітні птахи (Перелетные птицы), реж. Дробязко Б., 2014р.;

67. Розумник (Умник), реж. Алпатов Т., 2014р.;

68. Три зірки (Три звезды), реж. Юзовський М., Лєсогоров С., 2014р.;

69. Якщо ти не зі мною (Если ты не со мной), реж. Можжухін І., 2014р.;

70. Плюс любов (Плюс любовь), реж. Карелін О., 2014р.;

71. Лікарка (Врачиха), реж. Двігубська К., 2014р.;

72. Куди йде кохання (Куда уходит любовь), реж. Селиванов А., 2014р.;

73. Живемо тільки раз (Живем только раз), реж. Штром О., 2014р.;

74. Моя дорога служанка (Моя дорогая служанка), реж. Штром О., 2014р.;

75. Дольче віта по-російські (Дольче вита по-русски), реж. Штром О., 2014р.;

76. Скільки коштує біс в ребро (Сколько стоит бес в ребро), реж. Штром О., 2014р.;

77. Відміна всіх обмежень (Отмена всех ограничений), реж. Назіров С., 2014р.;

78. Висока кухня (Высокая кухня), реж. Ніколаєв В., 2014р.;

79. Сестра моя, любов (Сестра моя, любовь), реж. Войтулевич І., 2014р.;

80. Піти, щоб повернутися (Уйти, чтобы вернуться), реж. Анашкін Є., 2014р.;

81. Листи на склі (Письма на стекле), реж. Грицкова Р., 2014р.;

82. Практика (Практика), реж. Сілкін А., 2014р.;

83. Довга дорога додому (Долгий путь домой), реж. Доброва-Кулікова О., 2014р.;

84. Альошкіна любов/Щасливе життя (Алешкина любовь/Счастливая жизнь),реж. Ніколаєва Є., 2014р.;

85. Лягавий-2 (Легавый-2), реж. Фомин О., 2014р.;

86. Год в Тоскане (Рік в Тоскані) реж. Селіванов А., 2015р.;

87. Фізрук 2 (Физрук 2 (21-40 сер.), реж. Сєнцов С., Стуков Ф., 2014р.;

88. Сюрприз для коханого (Сюрприз для любимого) реж. Селіванов А., 2014р.;

89. Погляд із вічності (Взгляд из вечности) реж. Хван О., 2015р.;

90. Вдівець (Вдовец), реж. Рабій Б., 2014р.;

91. Сім'я маніяка Беляєва (Семья маньяка Беляева), реж. Назіров С., 2014р.;

92. Материнський інстинкт (Материнский инстинкт), реж. Штром О., 2014р.;

93. Вінець безшлюбності (Венец безбрачия), реж. Штром О., 2014р.;

94. Друзки кришталевого черевичка (Осколки хрустальной туфельки), реж. Мітін С., 2015р.;

95. Все тільки починається (Все только начинается), реж. Кузьмін Д., 2015р.;

96. Пізні квіти (Поздние цветы), реж. Кечаєв І., 2015р.;

97. Пам'ять серця (Память сердца), реж. Насибулін А., 2014р.;

98. Зірка (Звезда), реж. Мелікян А., 2014р.;

99. Василіса (серіал) (Василиса) (сериал), реж. Сіверс А., 2014р.;

100. Тальянка (Тальянка), реж. Звездаков Є., 2014р.;

101. Відпустка літом (Отпуск летом), реж. Насибулін А., 2015р.;

102. Весною розквітає любов (Весной расцветает любовь), реж. Аравін В., 2015р.;

103. Ленінград-46 (32 сер.) (Ленинград-46 ), реж. Копилов І., 2015р.;

104. Тіні минулого (4 сер.) (Тени прошлого), реж. Двигубська К., 2014р.;

105. Сільський вчитель (8 сер.) (Сельский учитель), реж. Сорокін Д., 2015р.;

106. До побачення, хлопчики (До свидания, мальчики), реж. Куртін С., 2014р.;

107. Мигдальний присмак любові (20 сер.) (Миндальный прикус любви), реж.Реджепов Е., 2015р.;

108.Любов і Роман (2 сер.) (Любовь и Роман), реж. Соколов Є., 2014р.;

109. Шлюбні танці (4 сер.) (Брачные танцы), реж. Гай Германіка В., 2014р.;

110. Гарне життя (20 сер.) (Красивая жизнь), реж. Степаненко А., 2014р.;

111. Інквізитор (16 сер.) (Инквизитор), реж. Мороз Ю., 2014р.;

112. Колиска над прірвою (12 сер.) (Колыбель над бездной), реж. Колпахчієв М., 2014р.;

113. Щасливий шанс (4 сер.) (Счастливый шанс), реж. Якубовський Г., 2014р.;

114. Кат (10 сер.)(Палач), реж. Нікіфоров В., 2014р.;

115.Геракл (Дорога додому) (12 сер.) (Геракл (Дорога домой), реж. Бабенко В., 2014р.;

116. Турецький транзит (8 сер.) (Турецкий транзит), реж. Алієв М., 2014р.;

117. Вчителі (8 сер.) (Учителя), реж. Акопян В., 2014р.;

118. Сучі війни (8 сер.) (Сучьи войны), реж. Борц М., 2014р.;

119. Дізнайся мене, якщо зможеш (32 сер.) (Узнай меня, если сможешь), реж. Гусєв А., 2014р.;

120. Я буду чекати тебе завжди (2 сер.) (Я буду ждать тебя всегда), реж. Хасанова Л., 2014р.;

121. Обійми мене (2 сер.) (Обними меня), реж. Демченко М., 2014р.;

122. Мама Люба (4 сер.) (Мама Люба), реж. Демченко М., 2014р.;

123. Оленка з Почитанки (4 сер.) (Аленка из Почитанки), реж. Демченко М., 2014р.;

124. Вітряна жінка (12 сер.) (Ветреная женщина), реж. Перуновська О., 2014р.;

125. Останній яничар (20сер.) (Последний янычар), реж. Мохов О. та інші, 2015р.;

126. Панове-товариші (8 сер.) (Господа-товарищи), реж. Сєріков В. та інші, 2014р.;

127. Орлова та Олександров (16 сер.) (Орлова и Александров), реж. Москаленко В. 2015р.;

128. Шаманка (20 сер.) (Шаманка), реж. Богуславська Г., 2015р.;

129. Вулиці розбитих ліхтарів-14 (Улицы разбитых фонарей 14 , 1-20 сер.), реж. Захар'єв В., Саєтгалієв В., 2014р.;

130. Вулиці розбитих ліхтарів-14 (Улицы разбитых фонарей 14 , 21-36 сер.), реж. Захар'єв В., Саєтгалієв В., 2014р.;

131. Аромат шипшини (20 сер.) (Аромат шиповника), реж. Мирошник Т., 2014р.;

132. Аромат шипшини-2 (12 сер.) (Аромат шиповника-2), реж. Мирошник Т. 2014р.;

133. Зниклі без вісті (30 сер.) (Пропавшие без вести), реж. Мазунов А., 2014р.;

134. Не залишай мене любов (4 сер.) (Не покидай меня любовь), реж. Фокін Р., 2014р.;

135. Час збирати (Дочки-матері) (4 сер.) (Время собирать (Дочки-матери), реж. Устюгов В., 2014р.;

136. Свахи (12 сер.) (Сватьи), реж. Морозов Ю. 2014

137. Кров з молоком (2 сер.) (Кровь с молоком), реж. Хван О., 2014р.;

138. Я не зможу тебе забути (4 сер.) (Я не смогу тебя забыть), реж. Хван О., 2014р.;

139. Сліпий розрахунок (4 сер.) (Слепой расчет), реж. Антипенко А., 2014р.;

140. Розірвані нитки (Синівський борг) (4 сер.) (Разорванные нити (Сыновний долг), реж. Канівченко А., 2014р.;

141. Тато для Софії (4 сер.) (Папа для Софии), реж. Лялін С., 2014р.;

142. Я все подолаю (4 сер.) (Я все преодолею), реж. Мужжухін І., 2014р.;

143. Не в хлопцях щастя (2 сер.) (Не в парнях счастье), реж. Ангеліна К., 2014р.;

144. Інша сім'я (4 сер.) (Другая семья), реж. Кананович О., 2014р.;

145. Всупереч всьому (4 сер.) (Вопреки всему), реж. Арапов В., 2014.;

146. Надія (4 сер.) (Надежда ), реж. Насибулін А., 2014р.;

147. Розкаяння (16 сер.) (Раскаяние), реж. Суботіна О., 2014р.;

148. Свахи (12 сер.) (Сватьи), реж. Морозов Ю. 2014

149. Будинок із ліліями (24 сер.) (Дом с лилиями), реж. Краснопольский В., 2014

150. Безсоння (16 сер.) (Бессонница), реж. Мармонов А., 2014

151. Все спочатку (4 сер.) (Все сначала), реж. Полторацькая А., 2014

152. Добре ім'я (12 сер.) (Доброе имя) Реж. Аравін О., 2014

153. Сильніше долі (16 сер.) (Сильнее судьбы) Реж. Хван О., 2014

154. Земський лікар. Кохання на перекір (20 сер.) (Земский доктор. Любовь вопреки), реж. Павловський О. 2014

155. Мінус один (4 сер.) (Минус один), реж. Ройзман І., 2014

156. Панове-товариші-2 (8 сер.) (Господа-товарищи), реж. Сєріков В. 2015

157. Мар'їн гай 2 (1-36 сер.) (Марьина роща 2), реж. Сєров Є. 2014р.;

158. Біла ніч (4 сер.) (Белая ночь), реж. Якімчук О., 2014р.;

159. Випробувальний термін (2 сер.) (Испытательный срок), реж. Нурісламов І., 2014

160. Чужий серед своїх (16 сер.) (Чужой среди своих), реж. Пляскін Л., 2014

161. Таємниці слідства-14 (16 сер.) (Тайны следствия-14), реж. Кандидатов О., 2014

162. Паровозик Тішка (Паровозик Тишка), реж. Червяцов Д., Ушаков С., 2014