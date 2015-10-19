Ольга Навроцкая оденет героев украинского 3D мультика

19 октября 2015, 12:35

В Украине приступили к работе над мультфильмом по мотивам произведения Леси Украинки – "Мавка. Лесная песня".

В Украине приступили к работе над первым полнометражным мультфильмом по мотивам классического произведения Леси Украинки – "Мавка. Лесная песня". Впервые наша литературная классика обратится к зрителю с широких экранов столь яркими, впечатляющими и запоминающимися образами.

По замыслу авторов "Мавка. Лесная песня" — это удивительный и захватывающий мультфильм для всей семьи, который очарует добром, светом и своей красочностью. "Лесная песня" была выбрана не случайно, ведь именно это произведение, в основе которого лежит древнее мифологическое мышление нашего народа, в точной и поэтичной форме раскрывает универсальную картину мира. Авторы "Мавка. Лесная песня" не просто перенесут классическую пьесу на экран. Они создадут новое произведение, изменив и сюжет, и трагический тон оригинала, сохранив при этом тонкость, лиричность, красоту и сказочность пьесы. История будет дополнена понятными современной аудитории сюжетами и образами, и порадует не только новыми комичными персонажами, но и хэппи-эндом. Благодаря кропотливой работе сценаристов, а также вкраплениям этнических мотивов в узорах и нарядах, и тщательной работе над саундтреком картины, "Мавка. Лесная песня" раскроет уникальный мир самобытной и удивительной славянской мифологии зрителям во всем мире, пишет film.ua.

Русалочка

Идея создать историю на основе славянских мифов и классической пьесы Леси Украинки принадлежит Сергею Созановскому и Ирине Костюк. Как отмечает Ирина, украинские и славянские темы сейчас в тренде во всем мире. Неповторимая аутентика в соединении с универсальными образами — залог успеха, как на локальном, так и на международном рынке. "Сочетание современного и вечного, чисто славянского и универсального, пронзительной любовной истории и юмора, экшна и фентези — должно сработать и сделать проект уникальным. Наши образы не похожи ни на какие другие в анимации, а история — очень самобытна. Именно поэтому они будут интересны зрителям во всем мире. Мавка — наш уникальный и роскошный сказочный персонаж, и она заслуживает такого же замечательного воплощения и любви зрителей во всем мире, как в свое время Рапунцель, Русалочка, Снежная королева, Белоснежка и другие героини сказок и легенд, увековеченные в популярных мультфильмах", - уверена Ирина Костюк.

В основе сюжета  мультфильма — история любви лесной нимфы Мавки и обычного деревенского парня Лукаша. Но не только тот факт, что они из разных миров, станет препятствием к их союзу! Героям предстоит схватка со злом, воплощенным в образе Килины — расчетливой фабрикантши, которая охвачена желанием покорить природу и сохранить вечную молодость. В ее арсенале – удивительные механические разработки. На стороне же Мавки – сила природы, ее мощь и гармония. И Лукаш окажется между двух огней. Он должен будет сделать выбор между Килиной и Мавкой.

Мавка

Создание качественной анимации, которая могла бы конкурировать с мировыми аналогами, стало главным вызовом проекта. "Мы в себе не сомневаемся, ведь уже сейчас нарисована Мавка, стилеобразующий образ всего фильма, и мы знаем, каким он будет в художественном плане. Дорогу осилит идущий, а мы прошли уже достаточный отрезок, чтобы понять, что все у нас получится", — говорит директор студии Animagrad Егор Олесов.  Вдохновленные мифами и легендами, художники студии разработали действительно уникальных персонажей. Например, Мавка — олицетворение самой природы — будет менять цвет глаз и волос в зависимости от настроения и времени года.  А главным ее украшением станут роскошные венки из порхающих над головой живых бабочек, светлячков и божьих коровок.  "У нас есть амбиция — Мавка должна стать новым любимым образом девочек со всего мира", — с улыбкой говорят продюсеры проекта.

Прототипами же всех основных локаций мультфильма стали реальные украинские природные заповедники: украинская Венеция - село Вилково, тоннель любви в Клевани, Букский каньон и, конечно же, Карпаты. Кроме того, к работе над проектом привлечены местные таланты: известный украинский дизайнер Ольга Навроцкая, которая в своем творчестве использует природные и этнографические мотивы, а также вдохновляется фэнтези. Именно она выступит художником по костюмам, а саундтрек и песни к фильму напишут звезды украинской современной музыки. Благодаря такому сотрудничеству славянская мифология и драма XX столетия прозвучат современно и актуально.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ольга Навроцкая мульфильм Мавка. Лесная песня
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять