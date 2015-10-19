Ольга Навроцкая оденет героев украинского 3D мультика

В Украине приступили к работе над первым полнометражным мультфильмом по мотивам классического произведения Леси Украинки – "Мавка. Лесная песня". Впервые наша литературная классика обратится к зрителю с широких экранов столь яркими, впечатляющими и запоминающимися образами.

По замыслу авторов "Мавка. Лесная песня" — это удивительный и захватывающий мультфильм для всей семьи, который очарует добром, светом и своей красочностью. "Лесная песня" была выбрана не случайно, ведь именно это произведение, в основе которого лежит древнее мифологическое мышление нашего народа, в точной и поэтичной форме раскрывает универсальную картину мира. Авторы "Мавка. Лесная песня" не просто перенесут классическую пьесу на экран. Они создадут новое произведение, изменив и сюжет, и трагический тон оригинала, сохранив при этом тонкость, лиричность, красоту и сказочность пьесы. История будет дополнена понятными современной аудитории сюжетами и образами, и порадует не только новыми комичными персонажами, но и хэппи-эндом. Благодаря кропотливой работе сценаристов, а также вкраплениям этнических мотивов в узорах и нарядах, и тщательной работе над саундтреком картины, "Мавка. Лесная песня" раскроет уникальный мир самобытной и удивительной славянской мифологии зрителям во всем мире, пишет film.ua.

Идея создать историю на основе славянских мифов и классической пьесы Леси Украинки принадлежит Сергею Созановскому и Ирине Костюк. Как отмечает Ирина, украинские и славянские темы сейчас в тренде во всем мире. Неповторимая аутентика в соединении с универсальными образами — залог успеха, как на локальном, так и на международном рынке. "Сочетание современного и вечного, чисто славянского и универсального, пронзительной любовной истории и юмора, экшна и фентези — должно сработать и сделать проект уникальным. Наши образы не похожи ни на какие другие в анимации, а история — очень самобытна. Именно поэтому они будут интересны зрителям во всем мире. Мавка — наш уникальный и роскошный сказочный персонаж, и она заслуживает такого же замечательного воплощения и любви зрителей во всем мире, как в свое время Рапунцель, Русалочка, Снежная королева, Белоснежка и другие героини сказок и легенд, увековеченные в популярных мультфильмах", - уверена Ирина Костюк.

В основе сюжета мультфильма — история любви лесной нимфы Мавки и обычного деревенского парня Лукаша. Но не только тот факт, что они из разных миров, станет препятствием к их союзу! Героям предстоит схватка со злом, воплощенным в образе Килины — расчетливой фабрикантши, которая охвачена желанием покорить природу и сохранить вечную молодость. В ее арсенале – удивительные механические разработки. На стороне же Мавки – сила природы, ее мощь и гармония. И Лукаш окажется между двух огней. Он должен будет сделать выбор между Килиной и Мавкой.

Создание качественной анимации, которая могла бы конкурировать с мировыми аналогами, стало главным вызовом проекта. "Мы в себе не сомневаемся, ведь уже сейчас нарисована Мавка, стилеобразующий образ всего фильма, и мы знаем, каким он будет в художественном плане. Дорогу осилит идущий, а мы прошли уже достаточный отрезок, чтобы понять, что все у нас получится", — говорит директор студии Animagrad Егор Олесов. Вдохновленные мифами и легендами, художники студии разработали действительно уникальных персонажей. Например, Мавка — олицетворение самой природы — будет менять цвет глаз и волос в зависимости от настроения и времени года. А главным ее украшением станут роскошные венки из порхающих над головой живых бабочек, светлячков и божьих коровок. "У нас есть амбиция — Мавка должна стать новым любимым образом девочек со всего мира", — с улыбкой говорят продюсеры проекта.

Прототипами же всех основных локаций мультфильма стали реальные украинские природные заповедники: украинская Венеция - село Вилково, тоннель любви в Клевани, Букский каньон и, конечно же, Карпаты. Кроме того, к работе над проектом привлечены местные таланты: известный украинский дизайнер Ольга Навроцкая, которая в своем творчестве использует природные и этнографические мотивы, а также вдохновляется фэнтези. Именно она выступит художником по костюмам, а саундтрек и песни к фильму напишут звезды украинской современной музыки. Благодаря такому сотрудничеству славянская мифология и драма XX столетия прозвучат современно и актуально.