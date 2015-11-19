В Украине пройдет конкурс короткометражек о мире

В ноябре в Украине стартует конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру".

Лучшие работы будут показаны в кинотеатрах Украины и за рубежом, пишет Телеграф.

Тематика короткометражек, которые будут приниматься для участия в конкурсе, посвящена общечеловеческим ценностям, взгляду в мирное будущее Украины и новым путям развития страны. Принять участие в конкурсе смогут украинцы в возрасте от 16 до 30 лет, которые имеют опыт в съемке короткометражного кино.

На конкурс принимаются короткометражные фильмы в игровом, документальном и анимационном жанрах, снятые в период с 2014 года. Хронометраж фильмов не должен превышать 30 минут. Ну, и главное – работа должна рассказывать о мирной жизни украинцев, их больших и маленьких достижениях, вдохновляющих историях успеха и личных победах. Конкурс короткометражных фильмов продлится до апреля 2016 года.

Призовой фонд конкурса составит 270 тысяч гривен. Лучшие работы будут показаны в кинотеатрах Украины и за рубежом.

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