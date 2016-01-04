В Сети появилась аудиозапись речи Степана Бандеры

В интернете появилось 10-минутное интервью лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, в котором он рассказал о борьбе с российским империализмом.

Запись, датированная 1959 годом, опубликована на YouTube, пишет Gazeta.ua.

В аудиозаписи проводник Организации украинских националистов говорит о большевиках, которые распространяют сплетни о разгроме украинского национально-освободительного движения.

"Украинское национально-освободительное движение живет, развивается и борется дальше. Вопреки всем попыткам и пропаганде врага убить его. Прошло уже 15 лет, как большевистская Москва по-новому оккупировала Украину в конце Второй мировой войны. С тех пор большевики стремятся стереть с лица Земли украинскую революционную борьбу всеми средствами тоталитарной системы. Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов и вся украинская нация потерпели в этой борьбе очень тяжелые жертвы. Но ни сломать стремление Украины к своей независимости, ни уничтожить ее руководящую революционную силу Москве не удалось", — говорит Бандера.

Бандера также рассказал о перспективах повстанческого движения в Украине и о коммунистической идеологии, которую большевики пытаются насаждать украинскому народу.

Напомним, проводника Организации украинских националистов Степана Бандеру убили 15 октября 1959 года в Мюнхене.

Видео: Aleksandr Rekhlitskiy