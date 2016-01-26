Стал известен список полуфиналистов нацотбора от Украины на "Евровидение-2016"

На днях организаторы национального отбора на Евровидение 2016 совместно с российским музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена участников, которые прошли в полуфинал отбора в Украине.

Всего 18 участников прошли предварительный отбор и теперь будут стараться понравиться жюри отборочного тура и зрителям.

Полный список полуфиналистов нацотбора на "Евровидение 2016":

1. SunSay

2. Джамала

3. The HARDKISS

4. Настя Приходько

5. Лавика

6. Аида Николайчук

7. Виктория Петрик

8. НеАнгелы

9. Peaks of Kings

10. Светлана Тарабарова

11. ALLOISE

12. Аркадий Войтюк

13. Brunettes Shoot Blondes

14. Pringlez 15. Pur: Pur

16. Тоня Матвиенко

17. Japanda

18. Владислав Курасов

Отметим, что полуфиналы национального отбора пройдут 6 и 13 февраля, а финал – 21 февраля.

По итогам зрительского и судейского голосования во время прямых эфиров станет известно имя представителя от Украины, который отправится в Швецию представлять Украину на Евровидении 2016.

Напомним, стало известно, в каком туре будет выступать Украина на "Евровидении 2016".