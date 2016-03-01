В Европарламенте состоялась презентация проекта "Переможці"

Вчера, 29 февраля в Европейском парламенте в рамках "Украинской недели" Ukrainianweek состоялась презентация фотовыставки "Переможці".

В Брюсселе социальный проект и фотовыставку представили куратор и волонтер Соломия Витвицкая и автор и известный фотограф Александр Мордерер, которые рассказали об идее и о героях Украины, потерявших в войне с террористами на Востоке части тела, но не утративших силу духа.

Цель проекта — показать, что украинские герои после сложных ранений остаются полноценными членами общества наравне с другими гражданами, ведь они полны сил для новой жизни, счастливы и вдохновляют других.

Поэтому по завершению презентации начались переговоры о возможности представить фотографии также в других странах Европы. Стало известно, что в ближайшее время выставку планируют показать для международной аудитории в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Проект "Переможці" включает серию интервью в эфире новостей ТСН с героями АТО и, в частности, известными личностями, которые живут с протезами — например, Оксаной Мастерс и Евгением Кравитз.

Фото были опубликованы в спецвыпуске журнала VIVA! "Переможці" с благотворительной целью, все средства от продажи спецвыпуска передаются на развитие современного протезирования в Украине. Партнер акции: международный благотворительный фонд "Save Lives Together".

Соломия Витвицкая, куратор проекта "Переможці", волонтер, ведущая новостей ТСН на телеканале 1+1 комментирует: "Каждый день в АТО получают ранения и погибают ребята. Мы продолжаем бороться за независимость нашей страны, за европейские ценности, а также за стабильность в Украине и в Европе ".

Александр Мордерер, автор проекта: "Необходимо всеми возможными способами рассказывать миру, что происходит в Украине. И основная задача — это остановить войну и помочь пострадавшим и их семьям".

Презентация фотовыставки "Переможці" в Брюсселе организована при содействии и помощи народного депутата Украины Ирины Геращенко, уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях. На открытии выставки побывали руководство Европейского парламента и Верховной Рады Украины.