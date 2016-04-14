Еще три российских телеканала попали под запрет Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, российские телеканалы "RTG TV (Russian Travel Guide)", "Ретро" и "Киноклуб".

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Нацсовета.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 14 апреля.

"Российские телеканалы "RTG TV (Russian Travel Guide)", "Ретро" и "Киноклуб" решением Национального совета 14 апреля изъяты из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, на телеканалах "Ретро" и "Киноклуб" были зафиксированы фильмы с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. "В частности, это фильмы с актерами Сергеем Безруковым, Федором Бондарчуком, Михаилом Боярским, Жераром Депардье, Дмитрием Харатьяном", — говорится в сообщении.

В то же время, телеканал "RTG TV (Russian Travel Guide)" много раз упоминал Крым в составе Российской Федерации. В частности, за два дня в эфире данного телеканала Нацсовет зафиксировал 123 факта трансляции десятисекундной заставки в форме бутылки с надписью "Фильм был создан до включения Республики Крым и Севастополя в состав России".

"Кроме того, транслировалась эфирная заставка "Откройте мир. Путешествуйте по России" с демонстрацией виртуальной карты регионов страны, которая охватывает территорию временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Согласно решению Нацсовета, украинские провайдеры должны будут исключить указанные каналы из наполнения своих пакетов ТВ-программ.

Напомним, ранее Нацсовет исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, 15 российских телеканалов.