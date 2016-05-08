Российский депутат считает, что клип группы Ленинград оскорбляет ветеранов и верующих

Российские власти сначала похвалили группу Ленинград за новый клип "В Питере — пить", а теперь обвиняют в пропаганде алкоголизма и неуважении чувств верующих и ветеранов.

Об этом пишет Ivona.

Представители общественных организаций Санкт-Петербурга направили в прокуратуру города письмо с требованием проверить видеоклип группы Ленинград "В Питере — пит", содержащий, по их мнению, пропаганду алкоголизма, хулиганства и насилия в отношении представителей власти.

"Мы считаем, что этот клип позорит наш город… Мы считаем, что такого рода безнравственное произведение не должно быть доступным для граждан нашей страны", — говорится в письме.

Отдельный запрос о проверке видеоклипа Ленинграда направил депутат из Петербурга Евгений Марченко. Депутат считает, что клип оскорбляет ветеранов и верующих, так как вышел незадолго до Пасхи и 9 мая.

Интересно, что совсем недавно власти Санкт-Петербурга поблагодарили группу Ленинград за их новую песню, якобы она привлечет больше туристов в город.

Напомним, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что РФ отказалась от движения в сторону Европы, выбрав обратное направление.