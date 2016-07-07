В Украине запретили трансляцию еще 9 российских телеканалов, разрешили европейские

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, российские телеканалы "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение" и Footschool TV.

"За" принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно, пишет УНИАН.

Как сообщил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения регулятора.

Как сообщил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения Нацсовета.

В то же время, в связи с сокращением количества российских телеканалов, разрешенных к ретрансляции на территории Украины, регулятор "пускает" на украинское телевидение максимальное количество европейских.

В частности, Нацсовет на своем заседании разрешил трансляцию в Украине американского эротического канала Penthouse HD. Согласно с законом "О защите общественной морали" транслироваться этот канал будет с полуночи до 4 часов утра.

Напомним, ранее Нацсовет исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, 15 российских телеканалов.