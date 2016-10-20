Готовясь к юбилею, ТНМК сняли новый клип "Небокрай"

Этой осенью группа "Танок на майдані Конґо" празднует двадцатую годовщину.

В честь этого они готовят юбилейное шоу "ТНМК. 20 сезонов", которое пройдет 25 ноября в Киеве в концертном зале Stereo Plaza.

Пока группа готовит специальные сюрпризы и премьеры, среди которых будет и новый клип.

Для экранизации был выбран трек "Небокрай", за создание видео отвечают Кадим Тарасов и Виктор Скуратовский.

"Мы долго искали с кем сделать "Небокрай" и, наконец, остановились на их идее, — рассказывает Олег "Фагот" Михайлюта. — Речь идет о выборе, который делает каждый в тот или иной момент, прислушиваясь к собственному внутреннему голосу. Но иногда окружающий мир даже не намекает, а кричит одновременно и о настоящем, и о фальши, и здесь даже прислушиваться не надо, ведь все вокруг уже давно как на ладони. Просто открой глаза".

Премьера клипа "Небокрай" должна состояться накануне юбилейного концерта.

Напомним, осенью 1996 года харьковская группа "Танец на площади Конго" (основана в 1989 году) и Олег "Фагот" Михайлюта объединили усилия в подготовке к отборочному туру фестиваля "Червона Рута". Оттуда и начинается отсчет сезонов формации, известной как Танок на майдані Конґо.

Напомним, Олег Скрипка и "ВВ" отметили юбилей на сцене.