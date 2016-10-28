Молчать и бороться, или Экранизация Мустафы

"Все, что тебе надо — вернуться домой". Эти слова — красная нить документального фильма "Мустафа". Премьеру о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве уже сегодня покажут в рамках кинофестиваля "Молодость".

…18 мая 1944 года. "Нам дали пятнадцать минут, сказав: "Через пятнадцать минут вы должны выйти из дома. Возьмите с собой что-то по дороге покушать", — вспоминает слова незнакомцев женщина преклонного возраста в своем доме в Крыму. Тогда она была маленькой девочкой, но отчетливо помнит поспешные сборы и стук колес товарных вагонов.

Воспоминания — это все что осталось у народа о тех событиях. Никаких фото и видеокадров в украинских архивах. "Может быть, где-то в Москве", — уточняет режиссер фильма Ахмед Сарихалил. Но они уж точно ему были недоступны. Поэтому слова свидетелей депортации пришлось иллюстрировать карандашными рисунками. Те в сине-фиолетовых тонах. На них — мгновения: дети на руках у матерей, люди в вагонах, похороны в далеком Узбекистане.

В картинках то время представляет и главный герой фильма — в мае 1944 года Мустафе Джемилеву было всего девять месяцев. Но это не помещало ему сделать целью и мечтой своей жизни возвращение своего народа в Крым.

Mustafa - Trailer from Mustafa_Doc on Vimeo.

Многие годы в Советском Союзе тема депортации крымских татар была запретной. Но диссиденты того времени вспоминают, как они слышали о Мустафе Джемилеве, "потому что его без конца арестовывали". "Он всего лишь говорил о проблеме крымских татар, говорил во всеуслышание, не молчал, писал. Самое главное, чтобы крымские татары жили у себя на Родине и жили полноправно, полноценно", — говорит историк Гульнара Бекирова.

"Я знал, что меня могут арестовать, — вспоминает в фильме Мустафа Джемилев. — И очень серьезно готовился. Заранее проштудировал, как происходят эти политические процессы. Стал активно интересоваться жизнью в лагерях: какие там порядки, как себя вести. Поэтому, когда в 1966-м меня впервые посадили, я уже пришел подготовленный".

"Мы не смогли обойти вниманием некоторые события, которые были в жизни Джемилева, поэтому останавливались на них детально, — продолжает Сарихалил. — Как, например, разговоры с психиатром в Омске, первый опыт общения с зеками и, конечно, голодовку длиной в 303 дня". Все эти эпизоды воссозданы со слов самого Джемилева. И выражаются они в игровых моментах.

Пожалуй, один из наиболее эмоциональных, когда в тюрьму на свидание к Мустафе приходит брат. Тот приносит "аргументы" за прекращение длительной голодовки. На обратной стороне открытки, приложенной к стеклу, обращение "Сынок!", короткий текст: "Твоя смерть только обрадует наших врагов" и подпись — "Андрей Сахаров".

В сценах, где Джемилев молодой, его заменяет актер — Максим Пасичник. Парень — не профессионал, но внешне очень похож на Мустафу, поэтому и прошел кастинги. Его роль скорее психологическая. Он в фильме немногословен. За него говорят глаза, но чаще полупрофили и полутени. Говорит, что во время подготовки к съемкам Максим пересматривал видео с Джемилевым, много читал, а вот лично не встречался. Это случится на премьере.

Продюсер фильма Тамила Ташева рассказывает, что за день до показа продемонстрировала фильм Мустафе Джемилеву. И хотя тот был немногословен, его реакцию можно было отследить по эмоциям. "Мне показалось, что главный герой ему импонировал", — предположила она.

К слову, Джемилев не сразу согласился на съемки фильма о себе. "На самом деле Мустафа-ага очень скромный человек", — замечает Ташева. Авторы идеи взяли его предложением изобразить не события, а внутренний мир. "Моей целью было показать Джемилева обычным человеком со всеми его слабостями", — говорит режиссер.

Кроме игровых моментов, есть и документальные. Съемки велись даже в Крыму. Конечно, неофициально. Ребята снимали пейзажи и записывали интервью. Большинство хроник времен репатриации и событий во время аннексии и после нее, были предоставлены телеканалами. Один из сложнейших эпизодов — 18 мая 2014 года. Тогда крымские татары прорвали кордон с АР Крым и прошли на материковую часть Украины встречать своего лидера. По ту сторону цепи из ОМОНа осталась ждать мужа Сафинар Джемилева. На экране она сидит посреди дороги, практически на асфальте в черной одежде и жемчужном ожерелье. А в глазах — усталость и тоска.

И в этом фильме многое важное кроется не в словах, хотя все 26 интервью как бусины, нанизанные на прочную леску, а в эмоциях. Возможно, смысл картины в слова психиатра и диссидента Семена Глузмана: "С Мустафой сложно говорить, он любит молчать". Молчать и бороться мирно, неустанно, сдерживая порывы.

"Мустафа" — это, в первую очередь, история, а уже во вторую — документальное кино, построенное по неким законам. Сам режиссер фильма признается, что критикам есть над чем работать.

Генеральный директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи рассказывает, что еще до того, как увидел фильм, его заинтересовала тема. "События, начиная от депортации, недостаточно показаны, — считает он и тут же добавляет. — Но это не просто социальная заявка, а настоящее документальное кино хорошего качества".

Работа над фильмом продолжалась полтора года и была окончена только в сентябре. Начинали снимать ленту "Мустафа" за деньги, собранные на платформе "Спільнокошт" в Интернете. Тогда из необходимых 150 тысяч гривен для первого этапа было найдено 157 тысяч. Их пожертвовали 252 простых украинца. Основную же часть суммы, 50 тысяч долларов, предоставил Национальный фонд поддержки демократии (США).

Этот фильм стоит посмотреть многим — и ленивым, кто не находит времени прочитать об истории крымских татар, ведь фактически она вся там на экране — с "нулевой точки" — мая 1944 года, и людям, хорошо осведомленным. Чтобы узнать и почувствовать через историю одного человека, большую боль разлуки с родной землей. Но не оккупированным россиянами Крымом, а свободным и сильным полуостровом, который по духу похож на ястреба, парящего над зелеными холмами Бахчисарая.

Сегодня и режиссер, и продюсер отчасти понимают Джемилева. Кроме того, что они крымские татары, они оба уже не живут в Крыму.

"То, что я до недавних пор знал о Мустафе, это сотая доля от того, что пришлось узнать сейчас, — говорит Ахмед Сарихалил. — Мне довелось прочитать биографические книги, выслушать все интервью. До 2014 года было сложно оценить роль Мустафы Джемилева, сложно было прочувствовать все на себе. Но после оккупации я еще чуть-чуть пожил в Крыму и понял, насколько непросто говорить правду, какой это огромный вызов".

Уже сегодня документальный фильм "Мустафа" покажут в рамках кинофестиваля "Молодость". Правда, стоит сразу предупредить, что в кассах билетов уже нет. То небольшое количество, что поступило в продажу, было распродано за сутки, остальные достались в виде приглашений депутатам, дипломатам, киношникам. Но организаторы обещают, что вскоре покажут ленту еще узкому числу зрителей, а после поездок на несколько титулованных фестивалей, в том числе и в Берлин, лента выйдет в широкий прокат в Украине. Главная задача, чтобы к очередной годовщине депортации в мае, фильм о Мустафе Джемилеве смогли увидеть жители Крыма. А для этого им должны заинтересоваться центральные украинские телеканалы. "Тогда по спутнику люди в Крыму смогут увидеть ленту, и в который раз убедиться, что о них мы не забываем", — говорит Ташева.

фото: mustafamovie.com