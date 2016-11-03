Умер известный "солнечный клоун" Олег Попов: опубликовано видео последнего выступления артиста

На 87-м году жизни во время гастролей в Ростове-на-Дону умер всемирно известный "Солнечный клоун", народный артист СССР Олег Попов.

Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене — зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем — в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора "Росгосцирка" Дмитрия Иванова, смерть артиста наступила внезапно.

"Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно",— сказал он.

Олег Попов приехал в Ростов-на-Дону 29 октября с премьерой нового шоу "Пусть всегда будет солнце!".

По словам директора Ростовского государственного цирка Дмитрия Резниченко, Олег Попов успел дать в Ростовском цирке два представления, еще 12 были запланированы.

В сети выложили видео с последним выступлением в цирке в Ростове-на-Дону.

Как отметил глава "Росгосцирка", прощание с артистом, долгие годы жившим в Германии, может пройти в России.

"Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии, где он жил в последние годы", — сказал Иванов.

Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 г. Начал свою карьеру эквилибристом, выступая с номером "Эксцентрик на свободной проволоке". В 1951 г., дебютировал как клоун в Саратовском цирке. Окончательно утвердился в этом амплуа в Молодежном цирковом коллективе (1951-1953 гг.). Создал артистический образ "Солнечного клоуна" — неунывающего паренька с копной русых волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке.

В своих выступлениях использовал такие приемы как эквилибристика, акробатика, жонглирование, пародирование цирковых номеров, но главное место в его выступлениях занимали антре, решенные средствами буффонады и эксцентрики. Среди лучших реприз Олега Попова — "Повар", "Свисток", "Луч".

Артист принимал участие в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы. Эти поездки принесли ему мировую славу. С 1991 г. жил и работал в Германии под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс".

Напомним, 31 октября на 102-м году жизни в Москве умер народный артист СССР Владимир Зельдин, который продолжал играть в театре после 100 лет.

Видео: ТСН; видео: youtube.com; Alex Krey