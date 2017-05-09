Первый полуфинал "Евровидения": опубликовано яркое видео репетиции

Сегодня, 9 мая, в Киеве состоится первый полуфинал Евровидения-2017. На сцену Международного выставочного центра выйдут 18 участников, которые накануне провели генеральную репетицию.

Откроет первый полуфинал Евровидения будет украинский певец Дима Монатик. Для этого он подготовил англоязычную версию своего хита "кружит" ( "Spinning"), пишет телеканал 24

"Monatik откроет первый полуфинал "Евровидения-2017"! Специально для Евровидения трек "Кружит" певец исполнит на английском языке. Его название изменилось на "Spinning", но хитовые нотки и фирменные танцевальные постановки остаются неизменными", — говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Facebook.

Кроме участников первого дня конкурса, репетиции провели некоторые представители таких стран, которые автоматически попадают в финал — итальянец, испанец и британка.

В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего — Албания, Черногория и Чехия, пишет УНИАН.

Все участники первого полуфинала Евровидения-2017 (согласно порядку выступления):

Робин Бенгтссон — I Can'T Go On (Швеция) Тамара Гачечиладзе — Keep the Faith (Грузия) Исаия — Don'T Come Easy (Австралия) Линдита Халими — World (Албания) Бланш — City Lights (Бельгия) Слава Калежич — Space (Черногория) Norma John — Blackbird (Финляндия) Dihaj — Skeletons (Азербайджан) Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois (Португалия) Деми — This Is Love (Греция) Кася Мось — Flashlight (Польша) SunStroke Project — Hey mamma (Молдова) Свала — Paper (Исландия) Мартина Барта — My Turn (Чехия) Ховиг — Gravity (Кипр) Артсвик — Fly with Me (Армения) Омар Набер — On My Way (Словения)

18. Triana Park — Line (Латвия)

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится 11 мая. За 10 путевок в финал здесь будут бороться 19 участников. Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Больше о песенном конкурсе читайте в спецтеме "Главреда": Песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине: главные события, фото и видео

Видео: Радио Свобода