Первый полуфинал "Евровидения": опубликовано яркое видео репетиции

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится 11 мая.
Сегодня, 9 мая, в Киеве состоится первый полуфинал Евровидения-2017. На сцену Международного выставочного центра выйдут 18 участников, которые накануне провели генеральную репетицию.
Откроет первый полуфинал Евровидения будет украинский певец Дима Монатик. Для этого он подготовил англоязычную версию своего хита "кружит" ( "Spinning"), пишет телеканал 24
"Monatik откроет первый полуфинал "Евровидения-2017"! Специально для Евровидения трек "Кружит" певец исполнит на английском языке. Его название изменилось на "Spinning", но хитовые нотки и фирменные танцевальные постановки остаются неизменными", — говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Facebook.
Кроме участников первого дня конкурса, репетиции провели некоторые представители таких стран, которые автоматически попадают в финал — итальянец, испанец и британка.
В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего — Албания, Черногория и Чехия, пишет УНИАН.
Все участники первого полуфинала Евровидения-2017 (согласно порядку выступления):
- Робин Бенгтссон — I Can'T Go On (Швеция)
- Тамара Гачечиладзе — Keep the Faith (Грузия)
- Исаия — Don'T Come Easy (Австралия)
- Линдита Халими — World (Албания)
- Бланш — City Lights (Бельгия)
- Слава Калежич — Space (Черногория)
- Norma John — Blackbird (Финляндия)
- Dihaj — Skeletons (Азербайджан)
- Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois (Португалия)
- Деми — This Is Love (Греция)
- Кася Мось — Flashlight (Польша)
- SunStroke Project — Hey mamma (Молдова)
- Свала — Paper (Исландия)
- Мартина Барта — My Turn (Чехия)
- Ховиг — Gravity (Кипр)
- Артсвик — Fly with Me (Армения)
- Омар Набер — On My Way (Словения)
18. Triana Park — Line (Латвия)
Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится 11 мая. За 10 путевок в финал здесь будут бороться 19 участников. Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.
Больше о песенном конкурсе читайте в спецтеме "Главреда": Песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине: главные события, фото и видео
Видео: Радио Свобода