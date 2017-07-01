В Украину не пустили певицу Бьянку накануне концерта в Одессе

Пограничники не пустили в Украину певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом "Бьянка".

Певица обнародовала фото со страницы в паспорте, где указано, что ей отказано во въезде в Украину в Instagram.

"Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем практически на одном языке (так как я гражданка Белоруссии). Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь, что это письмо увидят, и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рачки" на "Привозе"", — написала она.

По ее словам, она 30 июня должна была выступить в Одессе.

"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", — пишет певица.

Певица в посте призналась, что ранее выступила в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее российскую актрису Елену Яковлеву, которую на новый пик популярности вознесла роль Насти Каменской в сериале "Каменская") пограничники не пустили в Украину.